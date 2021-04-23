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Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?

23 апреля 2021 08:51
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Пришел, увидел и купил – успешная формула для настоящего шопоголика. Но складывается эта модная арифметика, когда в счет идут все переменные: безукоризненный крой, удобная колодка, первоклассные материалы и тонкое чувство стиля. Обувь «Марко» – удачная покупка вычислена. Продукт мировых модных трендов со своим узнаваемым почерком. Его авторы – профессиональная команда дизайнеров, 30 лет стоят на острие индустрии моды.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-1

Татьяна Меньших, главный художник-модельер кожевенно-обувного холдинга «Марко»:
Мы подписаны на всемирно известный ресурс WGSN, который дает нам уникальнейшую возможность следить за всеми мировыми трендами и тенденциями в обуви с очень долгосрочной перспективой. У нас есть огромное количество итальянских партнеров, с которыми нас связывают длительные деловые отношения.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-4

Три производственных обувных предприятия, логистический центр, фирменная сеть. А это миллионные тиражи эксклюзивных моделей для любого образа жизни.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-7

Покупательница:
Фирма «Марко» – это натуральная кожа. Здесь есть резинка, она будет охватывать мою стопу, и мне будет очень удобно.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-10

Обувь повышенной комфортности для деликатных полнотных ножек – отдельная ниша холдинга. Модели созданы по прогрессивной литьевой технологии крепления верха обуви к подошве.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-13

Покупатель:
Здесь есть и требуемая полнота, по размеру все удобно. Хочется, чтобы на ноге обувь сидела очень хорошо и удобно.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-16

Натуральная кожа, синтетические и комбинированные материалы ложатся в основу будущих коллекций. Настроение моделям придает фактура натуральной кожи: от практичной гладкой, нубука, велюра, кожи с лазерным покрытием до микрофибры. Характерность выдают цветовые решения.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-19

Покупатели:
Обувь «Марко» мне нравится, потому что в ней очень удобно заниматься спортом.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-22

Для меня важен большой ассортимент. Здесь можно найти как туфли, так и кроссовки.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-25

«Марко» номер один и в детском мире. Для прогулок, школьных историй и спортивных побед – пара бренда «Сан Марко» – лучший партнер и союзник.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-28

Покупательница:
Здесь можно прийти и купить обувь в сад, в школу, на физкультуру, летом ходить, зимой – сапоги, натуральная кожа. Мне нравится удобство обуви.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-31

От ясельной до подростковой группы. Мягкая обувь всегда балансирует с высоким жестким задником и подноском для фиксации и удобства передвижения.

Покупатель:
Как и все мальчишки, мой сын не любит долго возиться с обувью, в магазинах «Марко» мы всегда можем найти то, что надо. Обувь, которую мой сын может застегнуть без особых проблем.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-34

Сотрудник магазина:
Для самых маленьких покупателей бренд «Сан Марко» предлагает обувь на подошве с каблуком Томасом. Этот каблук предназначен для того, чтобы распределять ударную нагрузку на стопу ребенка при беге и ходьбе, также для того, чтобы стопа не заваливалась вовнутрь и поддерживала свод.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-37

Комфортно, стильно и экологично. Все материалы и комплектующие обуви «Марко» соответствуют ГОСТам, проходят контроль качества и оценку соответствия требованиям безопасности.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-40

Александра Логунова, инженер по стандартизации и сертификации холдинга «Марко»:
На предприятии действует система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям государственного стандарта СТБ ISO 9001. В рамках функционирования системы налажен четкий многоступенчатый контроль качества выпускаемой продукции на всех этапах производственного цикла. Имеются необходимые условия и оборудование для проведения испытаний по физико-механическим показателям готовой обуви.

Комфортно, стильно и экологично. Почему ещё белорусы покупают обувь «Марко»?-43

За стильным качеством отправляйтесь в «Марко».

*На правах рекламы.

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