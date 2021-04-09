«Обеспечивают хороший воздухообмен и комфортную температуру во все времена года». Показываем модную спортивную обувь «Споттер»

Мейкап зона, вспышки фотокамер, именные павильоны – на лицо бэкстейдж фэшн-шоу. Белорусская неделя моды «привела в чувство» после зимней спячки и наметила явных фаворитов грядущих сезонов. «Оскар» в мире моды достается кроссовкам. Спортивная обувь «Споттер» компании «Вердимар» холдинга «Марко» дефилировала по подиуму на пару с новой коллекцией одежды дизайнера Татьяны Ефремовой. Новинки и бестселлеры спортивной линейки сорвали овации.

Наталья Кулак, главный технолог УП «Вердимар» холдинга «Марко»:

Это спортивная обувь. Это классика – кеды, различные кроссовки на объемных, фактурных подошвах. В производстве обуви применяются новейшие технологичные материалы, которые обеспечивают хороший воздухообмен при носке обуви, а также комфортную температуру во все времена года.

Бандана и любимая пара кроссовок – привет из нулевых. Неоновые вечеринки возвращаются. Образ роковой дивы оставит шлейф воспоминаний.

Черно-белое кино. Это не иллюзия – это стиль. Кроссовки из текстиля с открытой пяткой – тонкое искусство.

Наталья Кулак:

Используются различные фактурные материалы, такие как текстильные трикотажные полотна, как нетканые материалы с различными пластиковыми или металлическими вставками, это материалы из ЭВА, облегченные кеды из полиуретана.

Сладко жить не запретишь и на широкую ногу тоже. В удобных кроссовках кремовых оттенков можно мечтать о большем.

Самовыражение – в деталях. Неброские – не значит незаметные. Невесомые, удобные и в тон «дикому» настроению.

Модную охоту ведут и мужчины. В бушующих красках весны хочется оставаться хладнокровным и собранным? Спортивная классика как раз для этих целей.

Если горишь от идей – носи красный. Бросай вызов судьбе! Трикотажный верх со шнурками-резинками сделают шаги к успеху увереннее и тверже.

Полная противоположность – лайт-формат. И для него тоже есть пара. Кроссовки в приглушенных цветах с мягкой подошвой настроят на релакс.

Людмила Кирелюк, начальник сектора продаж УП «Вердимар» холдинга «Марко»:

В летнем сезоне используется обувь из текстильных материалов с перфорацией для того, чтобы нога дышала. Цветовая гамма: белые уже второй год в тренде.

А вот там, где маленькие сорванцы, пора переключаться на турборежим. Нежные принцессы словно плывут по облачку навстречу сказочному принцу. Белоснежные кроссовки с бусинами – волшебной красоты черевички. А на прогулку меняем образ. Голубой, красный, белый – больше красок, больше счастья.

Наталья Кулак:

Используются различные застежки. Интересны шнуровочные виды, также велкро через подъемные ремни. Быстрое одевание предусмотрено.

Все мальчишки с моторчиками. Обувь с характером точно для них. Буквенные принты, мерцающие подошвы и броские шнурки – тема сорванцов.

Людмила Кирелюк:

Все детки любят очень яркую обувь, поэтому мы используем все яркие цвета, в основном однотонные, нет такого смешения. Розовые, красные, белые, сиреневые. Коллекция предполагает светящуюся подошву – это привлекает внимание деток. Мы используем разные орнаменты, бабочки (где-то на липучках расположены либо сбоку) – то, что притягивает детский взгляд.