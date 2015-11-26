Певец ALEN HIT о песне для «Евровидение-2016»: «Be Myself» – всё возможно!

Новости Беларуси. Участник национального отбора на «Евровидение-2016» Олег Щуцкий, выступающий под псевдонимом ALEN HIT, начал свою профессиональную карьеру в возрасте 17 лет на конкурсе «Новая Волна 2011», где он был самым молодым финалистом национального отборочного тура. В 2013 году стал победителем в номинации «Открытие года» на Национальной музыкальной премии. Его музыка с успехом ротируется не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Олег – участник и победитель многочисленных конкурсов и телепроектов, среди которых: «Молодежь за союзное государство» (Ростов-на-Дону), «Академия Талантов-3», телешоу «X-Фактор, 6 сезон» (Украина). Ему 22, однако молодой человек уже четко ставит свои цели и уверенно, по-взрослому рассуждает о жизни и творчестве. Не стремится быть на кого-то похожим и хочет всегда остается самим собой. Песня, которую ты представляешь на конкурс «Евровидение-2016» «Be Myself» – некий девиз, утверждение для самого себя. Это была задумка, специально, или просто пришла в голову мысль? Alen Hit:

Ну, допустим, пришла в голову мысль. Не то, чтобы специально, просто захотелось отразить на музыке то, что я давно хотел сказать. Почему песня для меня очень личная, автобиографическая? С детства мне утверждали, что ничего у меня не получится на музыкальном поприще, потому что всё очень сложно, нужны какие-то связи, знакомства, финансы, деньги… На протяжении всего детства, да и подросткового возраста, можно сказать, была эта постоянная борьба с окружающими. Мне постоянно говорили: «Это невозможно!»

Но в то же время ты утверждаешь: «Не смотри ни на кого, иди дальше!». Alen Hit:

Не знаю, у меня были другие ощущения. Мне говорили: «Невозможно!», а меня мучили сомнения в эту сторону, я без этого не мог представить своей жизни. Я просто шёл и делал то, что я хотел. Я всегда был самим собой, никого не изображал. Не пытался найти какие-то выходы… Всё как-то получилось само собой! Я очень много работаю, и это дало свои плоды. «Be Myself» – это такая личная песня. В ней даже есть такие строчки: «Мечты… мечты сбываются!».

Мне почему-то вспоминается Дима Билан, который тоже не думал о том, что песня так «зацепит». Ведь подтекст то такой: «Поверь, и все придёт!». Находишь ли ты сходство с этим в твоей песне? Alen Hit:

Наверное, тематики песен у нас всё же разные. Хотя, нет! «Believe me»… Возможно! (смеется). Я даже совершенно об этом и не подумал! Не случайно зашёл разговор о Диме Билане. Ты говоришь, что много работаешь. В одном из своих интервью Дима также сказал что-то похожее: «Мне постоянно кажется, что я всё делаю плохо, мало. Я не обращаю внимания на критику. Но именно это ведёт меня к профессионализму!… » Alen Hit:

Красивый вопрос! Я схож разделить данное мнение. Никакого даже шага нет в сторону того, что есть какое-то сходство с песней Билана «Believe me» и с моей. Может быть, тематики и схожие. Но для меня песня «Be Myself» – действительно, это лично. Потому что я отобразил то, что я чувствовал, и сейчас для меня это очень важно.

Человеку характерно постоянно играть какие-то роли: дома – один, с друзьями – другой. Но ты и в жизни, и на сцене всегда остаёшься самим собой. Alen Hit:

Есть, конечно, различия своего поведения с семьей или с друзьями, с компанией людей, с которыми мне приятно и хочется общаться. Но, наверное, более высокий смысл в этом заложен: быть самим собой. Скажем, для меня есть какая-то своя личностная ценность, внутренний мир, который должен сохраняться. Хотя бы даже если взять «звёздную болезнь», то там люди начинают себя вести просто неадекватно или что-нибудь в этом роде. Это песня о более высоком уровне. Здесь даже призыв для всех окружающих – нужно верить в себя, верить в свои силы и работать. Я на своем примере хотел бы показать, что всё возможно!