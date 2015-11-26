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Национальный павильон Беларуси получил премию Тейлора на выставке в Париже

26 ноября 2015 16:51
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Новости Франции. Белорусы получили премию Тейлора на выставке в Париже. По итогам голосования лауреатами престижной награды стали художница Валентина Шоба из Гродно и скульптор Сергей Портенков из Гомеля. Вручение белорусским мастерам премии Тейлора состоится впервые. Кстати, в родной стране они уже заявили о себе. Так, работы Валентины Шоба выставлены в отечественных музеях, а также фондах Белорусского союза художников. Не раз своими работами удивлял гомельчанин Сергей Портенков. Персональные выставки скульптора проходили во многих городах республики и в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из высших наград Парижского салона вручается ежегодно в двух номинациях — живопись и скульптура. Решение о вручении премии принимает комиссия из 12 человек.  Всего в Международной выставке современного искусства принимает участие 2 тысячи мастеров более чем из 40 стран мира. Национальный павильон Беларуси представлен впервые. 

# Культура # Шедевры мирового искусства

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