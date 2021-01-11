Зимнее волшебство и незнакомые образы столичных улиц и проспектов. Показываем две уникальные выставки белорусских художников

Огни большого города и зимушка-зима. Увидеть ее можно не только выглянув из окошка, но и заглянув в музей. Окунуться в живописный мир самой удивительной поры года предлагают на выставке в столичной художественной галерее. Здесь представлены работы белорусского народного художника Леонида Дмитриевича Щемелева. Зимняя живопись мастера пронизана сияющими цветами: синим, голубым, красным, оранжевым, желтым. Какие две уникальные выставки проходят в Минске, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Майя Овадинская, старший научный сотрудник Городской художественной галереи произведений Л. Д. Щемелева:

В городской художественной галерее произведений Леонида Дмитриевича Щемелева открылась выставка «Зима за окном». Эта выставка тематическая, посвящена именно зимней поре года. Так как многие писатели, художники и вообще много произведений искусства посвящено этой поре года, она восхищает и завораживает, также она не обошла стороной и нашего народного художника Беларуси – Леонида Дмитриевича Щемелева.

Леонид Дмитриевич очень любит зиму. Он родился и даже связал себя узами брака именно в эту пору года. На выставке около 15 работ самых различных жанров: портреты, натюрморты, пейзажи.

Майя Овадинская:

Мы можем увидеть различные цветовые и композиционные решения. Можем заметить, как Леонид Дмитриевич играет с теплыми и холодными оттенками одновременно. Представлены работы с 1970 года по 2000.

В этом временном промежутке уже можно заметить сформировавшийся стиль художника. «Белое солнце голубой зимы» – одна из самых полюбившихся минчанам картин. В ней использован прием так называемого северного сияния. Все картины художника подобраны по колористике. Помимо зимних пейзажей, можно увидеть натюрморты, исполненные в зимних тонах и приближенных к ней в оттенках.

Майя Овадинская:

Наши научные сотрудники сами принимали участие в составлении экспозиции. Леонид Дмитриевич тоже все видел. Ему очень понравилось и он ценит, что мы постоянно что-то меняем и делаем тематические выставки.

Совсем скоро художник отметит очередной день рождения и к этому дню планируют приурочить следующую выставку. А пока в залах царит Ее Величество Зима.

Порадовала посетителей и художественная галерея Михаила Савицкого. Тут начинает работу выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Огни моего города». Она посвящена десятилетию Музея истории города Минска.

Юлия Ковалева, заведующая отделом экспозиционно-выставочных работ художественной галереи Михаила Савицкого:

Музей истории города Минска – один из самых молодых музеев в городе. Десять лет – это очень маленький такой возраст для музея, но за это время у нас сформировались различные коллекции по истории города. Одна из самых интересных – это коллекция изобразительного искусства. Это живописные графические работы, которые рассказывают в таких художественных образах историю города за последние 75 лет, то есть с послевоенных годов до нашего времени.

Самыми старыми работами являются работы Владимира Стельмашонка – это его альбомные зарисовки: строительство проспекта.

Знакомый нам современный проспект Независимости предстанет в виде строящейся улицы, но уже с узнаваемым силуэтом. Юлия Ковалева:

Также интересны работы Ивана Медведева, который был главным художником города Минска в 60-е годы, когда праздновалось 900-летие города. Он тоже делал зарисовки проспекта, но немного другого плана, они такие архитектурные. Он так задокументировал проспект тех лет.

Работы знаменитых белорусских живописцев, народных художников Беларуси: Георгия Поплавского, Леонида Щемелева, Михаила Савицкого и других – можно тоже увидеть здесь. Юлия Ковалева:

Вот, например, Михаил Савицкий более известен как автор монументальных циклов работ, но у нас представлен его пейзаж «Свислочь», это набережная реки именно в районе проспекта, где проспект пересекает мост.

Своеобразная ретроспектива, где каждое десятилетие характеризуется достижениями и знаковыми для горожан событиями.

Выставка интересна и тем, что на ней можно познакомиться с документальным кино о нашей столице. Собрана уже большая коллекция, любой фильм можно посмотреть прямо в музейном пространстве. Юлия Ковалева:

Главная идея выставки в том, что художник создает образ города своего времени, потому что город – это очень сложное образование, его сложность не только в многогранности, но и в постоянной изменчивости. Минск 60-х годов отличается от Минска 70-х и 80-х.