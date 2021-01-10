«Часть людей ушла из театра, нам стало нечего играть». Как в Гродненском драмтеатре удалось восстановить репертуар?

Новости Беларуси. Мы уже говорили о тех, кто в сложные времена для страны перешел черту, кто дело всей своей жизни бросил в костер революции. Среди таких были и театральные деятели, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как к этому поступку отнеслись тогда и относятся сейчас их коллеги? Как изменилась жизнь гродненской театральной труппы? И где на самом деле место драме – на сцене или за ее кулисами? О чем говорят в цеху, а точнее в кулуарах театра, подслушала Галина Буро. На малой сцене театра репетиция полюбившегося детям спектакля «Оранжевый ежик». В репертуар вводят новых актеров после частичной смены состава в Гродненском драматическом театре. Роль ежика исполнит Татьяна Абленс, актриса и новая, и давно известная одновременно. За плечами 20 лет работы в этом театре, почти год перерыва. В ноябре она вновь вернулась на родную сцену.

Татьяна Абленс, актриса Гродненского областного драматического театра:

Ряды поредели… В этом смысле изменился. Это, конечно, очень печально, потому что у нас очень много, все, я бы сказала, талантливые очень артисты. Жаль, конечно, что сейчас здесь их нет. Сейчас очень интересное время, потому что у нас поменялся режиссер и будет новая пьеса. Очень интересно! Последствия августовского шторма здесь устраняли вплоть до зимы. Ушла часть труппы. Но корабль под названием театр выстоял, словно доказывая, что драме все же место на сцене, а не за кулисами.

Сыграно около сотни ролей. Заслуженный артист Беларуси Александр Шелкоплясов ласково называет их своими детьми, которых выносил и продумал до мелочей. Его роман с театром начался с конкурса на место в 300 человек, ГИТИС, Москва, 1982 год. Поступил, шутит, благодаря своей самоуверенности. А сделал имя в мире театрального искусства, пожалуй, благодаря искренней и безусловной любви к делу всей жизни. А потому уверен: любимую сцену не отдают.

Александр Шелкоплясов, заслуженный артист Беларуси, актер Гродненского областного драматического театра:

Повлияла или нет ситуация с уходом части людей из театра? Да, повлияла. Нам стало нечего играть, потому что репертуар был заточен на конкретных людей, эти люди взяли и ушли. Ради бога! Это их выбор. Можно соглашаться или не соглашаться с этим, осуждать или не осуждать, но они сделали свой выбор. И я не знаю, кому они лучше или хуже сделали таким образом. Своим уходом они подставили всех. И я считаю, что это не совсем хорошо. Но вот они выбрали такую дорогу, и, наверное, они счастливы на этом пути.

А еще он вспоминает слова известного режиссера Захарова о том, что театр живет 10 лет, а потом ему нужна встряска. Похоже, вот она. А теперь новый этап. Словно ступень за ступенью, спектакль за спектаклем начал оживлять репертуар новый режиссер-постановщик Гродненского драмтеатра Сергей Яскевич. Он окончил университет и академию искусств в Минске, затем магистратуру. Работал в театрах Гомеля, Мозыря, Минска и Слонима. В кулуарах шепчутся: режиссер молодой и перспективный. Гродненские театралы замерли в предвкушении.

Сергей Яскевич, режиссер-постановщик Гродненского областного драматического театра:

Мы решили посвятить 2021 год классике, классической драматургии. Это будет и комедия, и трагедия, и для маленьких театралов, мы также предоставим им возможность посетить спектакль. Сейчас мы работаем над новой пьесой Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина». Пьеса была написана 150 лет назад, и я думаю, что в современной интерпретации она сможет снова задышать. В пьесе – изобличение глупости, жадности и лжи. Интригующая премьера намечена на март. Режиссер обещает в год русской классики новый эстетический опыт для зрителя, например, в пьесе по мотивам Гоголя «Женихи». Будет и «Гроза» в театре. Но в этот раз только по Островскому. А пока, несмотря на призывы в некоторых Telegram-каналах бойкотировать Гродненский драм, люди заполняют зрительский зал.

Игорь Гедич, директор Гродненского областного драматического театра:

На кассе даже ощущается. Участились звонки, больше людей приходят. Конечно, нельзя сказать, что в таком же количестве, как в прошлом году: естественно, ситуация с коронавирусом сказывается. Но на кассе стало веселее работать, потому что появились звонки. И, кстати, актерам важно именно мнение зрителя на позитивные перемены в театре.

Галина Буро, корреспондент:

В театре постоянно проводят соцопросы. И вот интересные факты, исходя из них. Портрет зрителя – это женщина с высшим образованием в среднем 40 лет (плюс-минус пять). А еще интересная модная тенденция: влюбленные для первого свидания стали выбирать именно поход в театр. А люди покупают билеты на спектакль в подарок. Самый непростой год за более 70 лет пути. Гродненский драмтеатр выстоял, сохранил атмосферу таинства и величия. Его залы помнят Василия Ланового и Виталия Соломина, аншлаги, радость и слезы зрителей. Актеры начали 2021-й уверенно глядя вперед.

Игорь Гедич:

Этот год объявлен Годом народного единства. И я думаю, что в этом контексте можно говорить и про театр. Что самое главное? Это понимать то, что нам идти вместе и нам делать общее дело. Общее дело – это служить театру, общее дело – это растить подрастающее поколение. Общее дело – это стремиться к какому-то совершенству, стремиться в своем развитии.