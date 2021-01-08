История длиною в полвека. Авторам воссозданного Туровского креста присудили премию «За духовное возрождение»

Новости Беларуси. Авторам воссозданного Туровского креста присуждена премия Президента Беларуси «За духовное возрождение». Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святыню XIII века восстанавливали несколько лет. Впрочем, эта история началась еще в 60-х, когда археолог Петр Лысенко обнаружил свинцовые иконки во время раскопок в Турове. Сегодня артефакт находится в Минске. В город на Припяти его передадут в мае, в День памяти святителя Кирилла Туровского. О мастерах, вернувших Беларуси один из ее духовных символов, Дмитрий Боярович.

Это – кадры трехмесячной давности: Туровский крест вносят в Кафедральный собор в Минске. Что символично, в день Воздвижения Господня. Реликвию в главный православный храм страны внес владыка Вениамин. Митрополит – белорус, к тому же еще и уроженец мест, некогда входивших в Туровское княжество.

Идея воссоздать крест родилась еще в начале 60-х, но к реализации приступили лишь три года назад. Тогда был нарисован эскиз реликвии, затем к проекту присоединился Банк развития.

Готовилась документация, начались переговоры и поиск мастеров. Крест изготовили в двух экземплярах: один хранится в Академии наук, второй – в Духовной академии при кафедральном соборе в Минске.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

Этот крест – одна из двух воссозданных святынь, которую планируют направить в Туров. Вторая находится в Академии наук в Минске. Кипарисовая основа и пропорции такие же, как у оригинала, так же, как и изображения апостолов Петра и Павла.

Куратор проекта Мария Нецветаева отмечает: богословская мысль, исторический контекст и мировоззрение Средневековья в Туровском кресте собраны воедино. Каждая деталь реликвии – и камни, и орнамент – наполнены смыслом.

Кроме апостолов, на святыне изображены – по-церковному – лики Кирилла Туровского, благоверного князя Андрея Боголюбского и священномученицы Варвары.

Мария Нецветаева, председатель синодального отдела по церковному искусству, архитектуре и реставрации Белорусского Экзархата:

Каждый предмет, каждый фрагмент предмета наполнен смыслом и поэтому, когда воссоздавался крест, мы не заявляли изначально, что это старый предмет или древний предмет. Мы говорили о том, что создаем крест таким, каким он мог бы быть в Туровской епархии конца XII века. У нас выстраивается на лицевой стороне иерархия, где символ Бога-отца, крест, который напоминает о воплощении Бога-сына, а дальше – святитель, князь, мирянин.

Над реконструкцией трудился ювелир Олег Ермолович. Это из-под его станка вышел крест Ефросинии Полоцкой. Нынешняя святыня воссоздана по похожему принципу: образцу воздвизальных крестов византийских и древнерусских храмов.

Реликвия изготовлена из кипариса и золота с драгоценными камнями: лазуритами, красными гранатами и изумрудом.

Олег Ермолович, ювелир:

Два креста изготавливались, они изготавливались из золота. Но золото для современного человека – это прежде всего дорогой металл, а для человека X – XII веков, для людей древних золото – это прежде всего была жертва Господу и одновременно символ света, символ сияющего нетленного света. Поэтому во многие предметы, которые изготавливались из серебра или золота, прежде всего вкладывался духовный смысл.

Награду авторы проекта получат 12 января.