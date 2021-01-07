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Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы

07 января 2021 06:51
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Ее гобелены украшают не только республиканские и международные выставки декоративно-прикладного искусства. Результаты творчества нашей героини можно увидеть на большинстве официальных фотографий, в Национальном художественном музее, в холле «алмаза знаний» и даже на родине Янки Купалы – в Вязынке. Как белорусская художница создает уникальные произведения искусства, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -1

Но больше всего известная белорусская художница по текстилю Наталья Суховерхова гордится тем, что стала прообразом фигуры столичной Родины-матери.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -4

Наталья Суховерхова, художница по текстилю:
Я позировала скульптору Занковичу. Сына не с кем было оставить, поэтому я в мастерской у него была с сыном. Она стоит с поднятыми руками на стеле, это уже потом появился Музей истории. Сейчас очень красиво все это сделано. Получилась такая чаша, такие крылья. Это 1974 год.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -7

Скульптор Валентин Занкович выбрал модель неслучайно: Наталья – потомственная художница. Ее папа – знаменитый живописец, заслуженный деятель искусств Владимир Суховерхов.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -10

Он прошел войну, был партизаном, потом написал хрестоматийную картину «За родную Беларусь». Мама – талантливая портретистка Галина Маевская, которая продолжала творить почти до своего столетнего юбилея.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -13

Наталья Суховерхова:
Мамин автопортрет. Представляете, какой тонкий рисунок. Такой вот набросок абсолютно живой.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -16

А это мой папа.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -19

Легендарная семья обосновалась в доме в двух шагах от площади Победы, где сразу после войны жило много выдающихся людей. В такой творческой атмосфере и выросла наша героиня.

Наталья Суховерхова:
Чем интересен труд гобеленщика? Вы создаете эскиз, работаете как график, потом вы создаете картон, как живописец работаете, и потом вы все руками ткете, самые тончайшие детали делаются вручную, как скульптор вы работаете.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -22

Несмотря на то, что стан незаурядной минчанки буквально стал визитной карточкой столицы, главная сказка в жизни художницы – ее тканые полотна.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -25

Наталья Суховерхова:
В зимние праздники всегда хочется радости, потому что зима, темные и серые дни, нам так не хватает яркости цвета, настроения. В этом ключе сделаны мои работы. Именно яркие, такие нарядные. Видите, такой длинный рушник. Он праздничный, приехала Коляда.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -28

Вот здесь вот та же тема, приехала Коляда, причем здесь даже я выткала текст по белорусскому фольклору: «Прыехала Каляда на белым коні, яе конічак – ясны месячык». Гэта так прыгожа.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -31

Вот например, молодик рождение Луны, Нового года.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -34

Гобелены Натальи очень символичны.

Наталья Суховерхова:
Здесь полностью воспроизведен наш белорусский орнамент. Это как бы и снег, и орнамент. Это встречается в рушниках. Полоски олицетворяют собой как бы и землю, и воду.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -37

Ангел вечера. От белорусских легенд – к акварельным летним сумеркам. Самая загадочная работа нашей героини – вот это мистическое полупрозрачное полотно, на котором кому-то могут привидеться силуэты мужчины и женщины, а кому-то – море и очертания далеких гор.

Наталья Суховерхова:
Это ощущение просто сумерек, все это – вечерний несказанный свет. Когда перед тем, как потемнеет, такой необычный свет возникает. Он такой тонкий по сочетанию, по цвету. Хотелось это передать.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -40

Такая красота создается не за один месяц кропотливой работы. Собеседница приоткрыла секреты мастерства.

Наталья Суховерхова:
Если гобелен большой, то он будет на весь станок. Для этого нужны три человека, чтобы натянуть основу. Один человек держит, другой – заводит за палку, и третий – там перебрасывает, потому что высоко и вы не прыгнете туда. И вот она так наматывается на эти балки и на палку одновременно. Ткать хорошо надо тоже уметь. Когда вы прокладываете ниточку, нужно знать, как ее положить, чтобы основа не сбилась, потому что где-то она собьется, где-то растянется. Это труд для терпеливых людей.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -43

Наталья – поклонница классического ткачества. Несмотря на его трудоемкость, результат работы зачастую превосходит все ожидания.

Наталья Суховерхова:
Самые чувства – когда получается эскиз, когда твоя идея, ты уже видишь, что она должна воплотиться. Ведь иногда работа выскакивает буквально сама. Раз – и оно само как-то родилось как бы из ниоткуда. На самом деле перед этим гигантский труд.

Есть работы, которые ты вынашиваешь несколько лет, оно у тебя не получается. Уже как бы ничего, но ты не согласен с чем-то. Когда ты вдруг видишь, даже бывает, что вот такую маленькую почеркушечку делаешь и смотришь: «А, получилось». Вот это самый такой момент, когда холодок бежит по спине.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -46

Зимние праздники у художницы по текстилю совпали с важными переменами в жизни. Буквально месяц назад после капитального ремонта квартиры ткацкий станок вернулся из арендованной мастерской в родной дом, где прошло детство нашей героини.

Наталья Суховерхова:
Буквально у меня чешутся руки приступать и делать. Хорошо, что как раз совпадают и Новый год, и новая жизнь. Станок вернулся в свои родные пенаты. В юности я начинала здесь.

Наталья признается, что не она выбрала гобелены, а гобелены выбрали ее. Дочь легендарных художников росла очень болезненной девочкой. Единственный вид творчества, который был ей доступен – декоративно-прикладное искусство, и то далеко не все направления.

Наталья Суховерхова:
В детстве лепила, рисовала очень много. Когда я была еще совсем маленькая, на коленках были мозоли, потому что я стояла и все время рисовала беспрерывно. Родители просто побоялись, что работа даже с керамикой, отец просто знал эту технологию, он сказал, что ей нельзя – легкие. И как-то отправил меня на ткачество. Вначале мне было трудно, я привыкла мыслить объемно, даже когда я рисовала, я все равно представляла, что это в движении. А потом я полюбила искренне и сильно. Я научилась ткать хорошо.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -49

На память о далеких пятидесятых у нашей героини остался целый стеллаж замысловатых вылепленных фигурок.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -52

Наталья Суховерхова:
Эта дама отдыхает на лошади. Я сделала ее, когда мне было 4,5 года.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -55

Вот этот котеночек малюсенький тоже сделан в четыре года. Что такое четыре года? Это вылепил, а потом мама буквально вырывала у меня из рук и сохраняла.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -58

Дороже этих барышень в пышных юбках из фольги и изящной русалки среди ветвей, пожалуй, только содержимое этой необычной шкатулки.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -61

Наталья Суховерхова:
Болезненные дети бывают творческими. Поскольку ограниченное пространство, мы создаем себе свой мир. Я очень много была прикована к постели: воспаление легких. Я рисовала эти фигурки. Это карандаш и акварель. Фигурки двигались, они были живыми, и это было целое сочинение. Когда появились первые сериалы в 90-е годы, я эти сериалы для себя создавала, когда мне было 10,11,12 лет.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -64

Ну, а напоследок мы не преминули погадать на кофейной гуще.

Наталья Суховерхова:
Я в гостях пила кофе, и мы немножко начали так баловаться, опрокинули чашки посмотреть, что там будет. Погадали на кофейной гуще, я вдруг увидела какой-то мотив. Это не значит, что я точно вот воспроизвела, я доработала. Но мне показалось. Я показываю, никто не видит, а я вижу, причем перед сном. Не могла уснуть, пока не набросала. Потом быстро сделала эскиз. И эта работа мне всегда нравится, она такая оригинальная.

Она стала прообразом Родины-матери возле стелы и создаёт уникальные гобелены. Показываем работы белорусской художницы -67

Вот такая эта удивительная минчанка – творческая и невероятно обаятельная, которая может соткать лето, зиму, а заодно и отличное настроение.

# Декоративное искусство # Культура # Наталья Суховерхова # Валентин Занкович # Владимир Суховерхов # Фотофакт # Искусство

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