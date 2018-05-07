Жюри «Евровидения-2018» выставит оценки участникам первого полуфинала 7 мая

Новости Беларуси. На «Евровидении» жюри выставит сегодня оценки участникам первого полуфинала. Это произойдет по итогам генеральной репетиции уже вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На «Евровидении» жюри выставит сегодня оценки участникам первого полуфинала. Это произойдет по итогам генеральной репетиции уже вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На сцену выйдут 19 участников. 6 мая в столице Португалии Лиссабоне был дан официальный старт главному песенному конкурсу Европы.
«Евровидение-2018» официально открыто: большой фотофакт с ковровой дорожки
Первый полуфинал, который увидят все зрители планеты, пройдет уже 8 мая.
Главный фаворит «Евровидения-2018». Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне
Представитель Беларуси ALEKSEEV с песней Forever выступит под восьмым номером.
Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне