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Жюри «Евровидения-2018» выставит оценки участникам первого полуфинала 7 мая

07 мая 2018 08:29
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Новости Беларуси. На «Евровидении» жюри выставит сегодня оценки участникам первого полуфинала. Это произойдет по итогам генеральной репетиции уже вечером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жюри «Евровидения-2018» выставит оценки участникам первого полуфинала 7 мая-1

На сцену выйдут 19 участников. 6 мая в столице Португалии Лиссабоне был дан официальный старт главному песенному конкурсу Европы.

«Евровидение-2018» официально открыто: большой фотофакт с ковровой дорожки

Жюри «Евровидения-2018» выставит оценки участникам первого полуфинала 7 мая-4

Первый полуфинал, который увидят все зрители планеты, пройдет уже 8 мая.

Главный фаворит «Евровидения-2018». Кто такая Нетта Барзилай из Израиля и почему она «кудахчет» в песне

Жюри «Евровидения-2018» выставит оценки участникам первого полуфинала 7 мая-7

Представитель Беларуси ALEKSEEV с песней Forever выступит под восьмым номером.

Роза в руке и розы на спине: Alekseev провёл первую репетицию в Лиссабоне

# Евровидение 2018 # Культура # Alekseev # Фотофакт

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