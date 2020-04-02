Журналисты рядом с классиками литературы. Что посмотреть на выставке дружеского шаржа «Сябры мае!» в Мининформе

Новости Беларуси. Выставка дружеского шаржа открылась в Министерстве информации. Уже традиционно в День смеха свои работы представил белорусский карикатурист Олег Карпович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выставка под названием «Сябры мае!» объединила творцов разных эпох и времен: на картинах можно увидеть писателей, художников, журналистов. Причем некоторые из них сосуществуют в рамках одного полотна.

Например, Франциск Скорина соседствует с немецким живописцем Альбрехтом Дюрером, а наш современник, писатель Анатолий Зеков изображен вместе с классиками белорусской литературы Янкой Купалой и Якубом Колосом.

Олег Карпович, художник-карикатурист газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Упор делаю как раз на журналистику. Здесь, в основном, журналисты. Здесь такая для меня «отмазочка»: «сябры мае», связанные с журналистами, со мной. Тот же Василь Быков... Его последний рассказ, написанный им, печатался в газете «СБ. Беларусь сегодня».

Узнать себя в работах Олега Карповича могут и многие современные журналисты. На выставке представлены работы, изображающие сотрудников газет, телевидения, фотокорреспондентов.