Как жили люди 1,5 тысячи лет назад? Почему вам нужно увидеть музей под открытом небом в Беловежской пуще

Новости Беларуси. Беловежская пуща – место не только уникальной природы, но и редких археологических находок. Во время раскопок ученые-историки обнаружили клад человека каменного века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Место станет частью большого проекта – археологического музея под открытым небом. Его строительство ведется уже на протяжении нескольких лет.

Музей под открытым небом – формат нередкий для европейских стран, в частности скандинавов, стал настоящим открытием для Беларуси. Тысячи гостей (первая очередь – ранний железный и бронзовый века) принимает туристов уже на протяжении года.

Кристина Протосовицкая, корреспондент: Уникальная возможность – подсмотреть за жизнью, которая здесь шла своим чередом полторы тысячи назад. Как готовили, на чем спали и чем занимались предки современных белорусов. С археологической точностью воссоздают жилище и быт.

Историческая тропа от каменного века до раннего средневековья. Пройти тысячи лет истории в Беловежской пуще предлагают меньше чем за день. Сейчас ведется строительство новой очереди – поселение славян и древнегерманское подворье.

Руслан Книга, научный сотрудник, заведующий археологическим музеем под открытым небом:

Печь выполнена из глины с домешками различными минеральными. Сюда ложились дрова, горел огонь, а сверху хозяйка могла ставить, например, глиняную сковородку и спокойно готовить еду для всей своей семьи.

Пошагово восстанавливают обстановку и привычки тогдашних людей. Подворье кузница, хлебороба, гончара. В каждом появятся атрибуты их привычной жизни. Спечь хлеб или выковать орудие – посетитель не останется в стороне.