Газеты XIX века и письменные принадлежности Радзивиллов. Уникальная выставка открылась в Минске

В Национальном историческом музее открылась выставка «Война и мир. Возвращение». Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – коллекционер, лауреат премии «За духовное возрождение» – Владимир Лиходедов и директор Национального исторического музея Республики Беларусь – Павел Сапотько. Как готовили выставку? Владимир Лиходедов, коллекционер, лауреат премии «За духовное возрождение»:

Идея родилась в министерстве информации. Они предложили на основе моей коллекции создать цикл выставок под названием «Война и мир» и посвятить его 75-летию Великой Победы. Но чтобы сделать цикл выставок необычным, надо не просто показать 45-й год, Победу, а именно показать, как ковалась эта Победа, ведь отцы и деды героев Великой Отечественной войны, они были героями Первой мировой войны. Отцы и деды тех были героями войны 1812 года. Поэтому сама идея цикла выставок – показать наши земли такими, какими они были во время этих кровопролитных войн и в мирное время между ними. Сама идея возвращения, по предложению Национального исторического музея, мы решили показать то, что удалось вернуть в нашу страну, ведь во время войн, в основном, происходит утрата наших каких-то исторических ценностей, а в мирное время идет время созидания и поэтому есть возможность возвращать наше культурное наследие. Замысел выставки «Война и мир» – чтобы на мире это и закончилось, мы хотим показать то, что удалось вернуть, и сделать такой призыв к возвращению нашего наследия.

Что, на ваш взгляд, требует особого внимания? Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:

Требуют внимания, безусловно, многие экспонаты, но я, например, выделяю для себя совершенно уникальный привилей Сигизмунда III Вазы униатскому коллегиуму, первые документы на белорусских землях, газеты XIX века, например, «Губернские ведомости», плита, посвященная 500-летию Грюнвальдской битвы, письменные принадлежности рода Радзивиллов. Безусловно, предмет, относящийся к разным династиям, к разным историческим эпохам, и у каждого исторического артефакта совершенно неотличимая друг от друга история возвращения в Беларусь, в белорусскую культуру. Как здорово, что есть такие люди, которые возвращают, хранят и изучают, тем более часть предметов уже передана Владимиром Алексеевичем в фонды Национального исторического музея и Национальной библиотеки Беларуси. Они становятся более доступными широкой аудитории – это большая ценность, тем более выставки и различные возможности выхода к белорусской публике через интернет-ресурс, конечно, существенно обогащают и расширяют, в целом, границы этого проекта.

До каких чисел продлится эта выставка? На какие темы она будет разделена? Павел Сапотько:

Выставка в историческом музее проходит до 21 апреля. У нас несколько блоков. Это непосредственно предметы из частной коллекции Владимира Алексеевича и отдельно сформированное собрание, находящееся в Национальной библиотеке и в Национальном историческом музее.