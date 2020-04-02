Побывать на свадебном пире Ягайлы и Софьи и загадать желание деревянному уху. Что ещё интересного можно сделать в Лиде

В этом году все дороги ведут в Лиду. Ей выпала честь стать культурной столицей. Город озарит фаер-шоу и развернется рыцарский турнир. Всё – у подножия могущественного замка.
В этом году все дороги ведут в Лиду. Ей выпала честь стать культурной столицей. Город озарит фаер-шоу и развернется рыцарский турнир. Всё – у подножия могущественного замка.
1323 – Гедымин сделал ход конем. Оказалось, на века: оборонительная крепость выстояла набеги крестоносцев, татар и сегодня жемчужина Принеманья.
Анна Некрашевич, заведующий экспозиционно-выставочным отделом ГУ «Лидский историко-художественный музей»:
Гедымин – тот князь, который при строительстве замков оборонного значения в ВКЛ начал добавлять кирпич, он назывался пальчатка, которую люди делали вручную. Очень хорошо виден кирпич на южной стене, эта стена практически полностью оригинальная.
Музей внутри переносит во времена ВКЛ и Речи Посполитой. Оригинальные изразцы, уникальный немецкий корд. Оборона и быт как на ладони.
Можно даже заглянуть на свадебный пир к Ягайле и Софье Гольшанской, который длился здесь, ни много ни мало, 2 месяца.
Анна Некрашевич:
Ему было где-то 71, Софье было 16-17 лет, потому что с предыдущими женами, а Софья у него была четвертой женой, у него не было наследников и вот не прогадал с Софьей. У него было три сына и один из них, это его третий сын – Казимир, который очень сильно был похож на Ягайлу, его еще и прозвали Ягайлончик.
От памятника истории к ботаническому раю почти в 7 гектаров.
Самое большое дерево, а сколько человек его обнимает?
Чеслав Борко, заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Лидский лесхоз»:
Как минимум три.
Это клен сахаристый и здесь мы в поврежденную часть вмонтировали лик Берендея, который изготовил местный резчик по дереву Иван Микулко.
Экзоты на Лидскую землю стали свозить в 1881 году. Царская лесная охрана создала парк «Горни». Сегодня здесь более 40 видов деревьев. Каждое из 2.071 со своим «паспортом». Эти аллеи помнят барышень с зонтиками от солнца.
Чеслав Борко:
Мы с вами приблизились к уху желаний, желания обязательно все исполняются, их нужно шепотом говорить. Естественно, желания должны быть реальными, а не фантастическими. И все 100% у вас сбудется.
Под ногами шуршит экологический настил, душу радуют первоцветы и деревянный лабиринт. Пока теряются в туях только малыши, но лет 5 – и к «зеленому квесту» присоединятся школьники.
Чеслав Борко:
Здесь у нас новый объект, называется апидомик. Здесь мы устанавливаем четыре улья и там стоят лежаки, где может человек прилечь и отдохнуть. Здесь два места.
Поднимаются лавки и здесь живут пчелы. Нервы успокаивают, на хороший настраивают лад и рабочую обстановку.
Лида промышленная удивляет не меньше. Малая родина стекла входит в Золотое кольцо Беларуси. И если вы давно мечтали познакомиться со стеклодувами – самое время. Волшебникам удается приручить стекломассу при 800 градусах.
Юрий Лейтар, мастер-отдельщик:
Надо делать все быстро, потому что минута-секунда и все оно замерзло.
От рождения до упаковки. На производстве можно проследить все этапы. Лучшие из лучших «звенят» в местном музее.
Сергей Шетик, художник:
Это пресс, на котором вся эта красивая посуда прессовалась вручную, 1910 год.
Здесь распускаются букеты в стекле и шумит море. Неспроста о лидских гутниках знают во всем мире. Сергей Иванович придумал сотни шедевров.
Сергей Шетик:
Хочется сделать много интересных вещей городу: и льва, и герб. Есть идеи.
В культурном календаре – байк-фестиваль, праздник хмеля и солода, «Замковый гостинец». В теплое время по выходным лидская крепость будет собирать уличных музыкантов, ремесленников, театралов. Покажут мюзикл «Софья Гольшанская» и балет «Спящая красавица».
Анна Некрашевич:
Мы ищем новые направления для того, чтобы привлекать туриста, тем более мы вошли в безвизовую зону.
Марина Григорьева, пресс-секретарь Лидского райисполкома:
Из новых мероприятий могу отметить те, что проводятся по программам культурного наследия Беларусь-Литва, а также, например, открытый фестиваль нематериального культурного наследия «Скарбы Беларусі».
Путешествие по культурной столице продолжим через неделю. В нашем фокусе самое интересное.