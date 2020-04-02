Побывать на свадебном пире Ягайлы и Софьи и загадать желание деревянному уху. Что ещё интересного можно сделать в Лиде

В этом году все дороги ведут в Лиду. Ей выпала честь стать культурной столицей. Город озарит фаер-шоу и развернется рыцарский турнир. Всё – у подножия могущественного замка.

1323 – Гедымин сделал ход конем. Оказалось, на века: оборонительная крепость выстояла набеги крестоносцев, татар и сегодня жемчужина Принеманья.

Анна Некрашевич, заведующий экспозиционно-выставочным отделом ГУ «Лидский историко-художественный музей»:

Гедымин – тот князь, который при строительстве замков оборонного значения в ВКЛ начал добавлять кирпич, он назывался пальчатка, которую люди делали вручную. Очень хорошо виден кирпич на южной стене, эта стена практически полностью оригинальная.

Музей внутри переносит во времена ВКЛ и Речи Посполитой. Оригинальные изразцы, уникальный немецкий корд. Оборона и быт как на ладони.

Можно даже заглянуть на свадебный пир к Ягайле и Софье Гольшанской, который длился здесь, ни много ни мало, 2 месяца.

Анна Некрашевич:

Ему было где-то 71, Софье было 16-17 лет, потому что с предыдущими женами, а Софья у него была четвертой женой, у него не было наследников и вот не прогадал с Софьей. У него было три сына и один из них, это его третий сын – Казимир, который очень сильно был похож на Ягайлу, его еще и прозвали Ягайлончик.

От памятника истории к ботаническому раю почти в 7 гектаров. Самое большое дерево, а сколько человек его обнимает? Чеслав Борко, заместитель директора по идеологической работе ГЛХУ «Лидский лесхоз»:

Как минимум три.

Это клен сахаристый и здесь мы в поврежденную часть вмонтировали лик Берендея, который изготовил местный резчик по дереву Иван Микулко.

Экзоты на Лидскую землю стали свозить в 1881 году. Царская лесная охрана создала парк «Горни». Сегодня здесь более 40 видов деревьев. Каждое из 2.071 со своим «паспортом». Эти аллеи помнят барышень с зонтиками от солнца.

Чеслав Борко:

Мы с вами приблизились к уху желаний, желания обязательно все исполняются, их нужно шепотом говорить. Естественно, желания должны быть реальными, а не фантастическими. И все 100% у вас сбудется.

Под ногами шуршит экологический настил, душу радуют первоцветы и деревянный лабиринт. Пока теряются в туях только малыши, но лет 5 – и к «зеленому квесту» присоединятся школьники.

Чеслав Борко:

Здесь у нас новый объект, называется апидомик. Здесь мы устанавливаем четыре улья и там стоят лежаки, где может человек прилечь и отдохнуть. Здесь два места.

Поднимаются лавки и здесь живут пчелы. Нервы успокаивают, на хороший настраивают лад и рабочую обстановку.

Лида промышленная удивляет не меньше. Малая родина стекла входит в Золотое кольцо Беларуси. И если вы давно мечтали познакомиться со стеклодувами – самое время. Волшебникам удается приручить стекломассу при 800 градусах.

Юрий Лейтар, мастер-отдельщик:

Надо делать все быстро, потому что минута-секунда и все оно замерзло.

От рождения до упаковки. На производстве можно проследить все этапы. Лучшие из лучших «звенят» в местном музее. Сергей Шетик, художник:

Это пресс, на котором вся эта красивая посуда прессовалась вручную, 1910 год.

Здесь распускаются букеты в стекле и шумит море. Неспроста о лидских гутниках знают во всем мире. Сергей Иванович придумал сотни шедевров.

Сергей Шетик:

Хочется сделать много интересных вещей городу: и льва, и герб. Есть идеи.

В культурном календаре – байк-фестиваль, праздник хмеля и солода, «Замковый гостинец». В теплое время по выходным лидская крепость будет собирать уличных музыкантов, ремесленников, театралов. Покажут мюзикл «Софья Гольшанская» и балет «Спящая красавица». Анна Некрашевич:

Мы ищем новые направления для того, чтобы привлекать туриста, тем более мы вошли в безвизовую зону.

Марина Григорьева, пресс-секретарь Лидского райисполкома:

Из новых мероприятий могу отметить те, что проводятся по программам культурного наследия Беларусь-Литва, а также, например, открытый фестиваль нематериального культурного наследия «Скарбы Беларусі».