«Живя с артистом, надо дышать в одну сторону»: Валерий Скорожонок о жене-кавказской пленнице, Мулявине и «Записках адекватного»

Валерий Скорожонок, певец, солист легендарного ансамбля «Песняры», в программе «Большой завтрак».

Ирина Ромбальская, ведущая:

Доброе утро! Очень рада сегодня видеть Вас в студии. Вот прошло уже несколько лет после того, как Вы покинули легендарный ансамбль «Песняры», и можно уже говорить о том, насколько сложным было «одиночное плавание»?

«Мне когда-то предсказывал Владимир Георгиевич: «Лет 5 поработаешь со мной и потянешь сольную карьеру»

Валерий Скорожонок, певец:

Поначалу было, конечно, сложно и непривычно, но вот эти годы даром не прошли, потому что я сам себе доказал, что я могу работать один, и сольную программу. Мне когда-то предсказывал Владимир Георгиевич: «Лет 5 ты поработаешь бок о бок со мной, и вот ты потянешь сольную карьеру». Это было его предсказание. И вот я её потянул!

Ирина Ромбальская:

А что было самым сложным? Кто поддержал, кто наоборот?

Валерий Скорожонок:

Поддержки со стороны, как таковой… Я ни на кого особо не надеялся. Только на себя. Как говорится, помолился и вперёд! Потому что у нас такая профессия, что кто-то руку протянет, а кто-то посмеется с того, что у тебя неудача случилась. Поэтому я уже это знал – у меня опыт работы большой. Поэтому я надеялся только на самого себя. Как говорил Владимир Георгиевич: «Пошли, и всё появится!»

«Доказал, что не только джигиты в горах воруют невест. Я тоже могу, поэтому увёз её оттуда»

Ирина Ромбальская:

Вы редко говорите о своей личной жизни. Кто Вас поддерживал дома?

Валерий Скорожонок:

Она только недавно появилась – эта поддержка. Именно настоящая поддержка. Это – моя супруга Татьяна. Она же – мой арт-директор.

Ирина Ромбальская:

Служебный роман?

Валерий Скорожонок:

Это было на гастролях Кавказе, она тоже там работала. Она тоже в культуре работает. Работала, вернее. И вот я доказал, что не только джигиты в горах воруют невест. Я тоже могу, поэтому я увёз её оттуда. Вот она у меня – кавказская пленница.

Ирина Ромбальская:

Тяжело работать с женой?

Валерий Скорожонок:

Наоборот. Где бы мы ни появлялись, нас врозь уже не воспринимают. Это очень хорошо. Сразу спрашивают: «А где Ваша Татьяна?» Или наоборот. Но она без меня, вообще, никуда не ходит. А мне приходится иногда бывать одному, и уже спрашивают: «А где Татьяна?» И самая великая отдушина на данном этапе – у меня сейчас в гостях, из Москвы, внучечка, год и три месяца. Каждое утро – это всё! Это настроение не передать! Вот там – действительно, доброе утро! Как только просыпается, так оно и началось.

Ирина Ромбальская:

Говорят, что в детях иногда сложно найти вот это доброе утро. К внукам уже другое отношение?

Валерий Скорожонок:

Так, недаром же говорят, что внуки – это первые дети. Так оно и есть. Это – такой человечек, такой звоночек, такой будильничек.

Ирина Ромбальская:

Ваша супруга появилась в Вашей жизни в осознанном возрасте. Какими качествами должна обладать женщина, когда уже ни этих гормонов, ни интересует, в первую очередь, внешность. Что должно быть самое главное?

Валерий Скорожонок:

Очень жаль, что она сегодня не присутствует на передаче. Но я скажу так, что, живя с артистом, надо дышать в одну сторону. И супруге, и супругу. Слава Богу, что она из этой же, как говорят, парафии нашей – артистов и работников культуры. Поэтому она понимает все тонкости, все нюансы, и она только в помощь всё делает. Вот это – самое главное.

Ирина Ромбальская:

Но она же, всё-таки, занимает такую организаторскую должность у Вас. Не просто – творческий человек. Мне кажется, это очень сложно – найти баланс. Люди творческие обычно крайне не организованы.

Валерий Скорожонок:

Очень даже хорошо, что это делает женщина. Потому что у неё есть мудрости на всё и время проследить за всем буквально, что во мне не так перед выходом. А, если идут договора какие-то, заключаются контракты, ну, с женщиной работодателю договориться и приятней, и надежнёй.

Ирина Ромбальская:

А с красивой женщиной – ещё быстрее.

Валерий Скорожонок:

Я про что. Так что – «три в одном».

«Было в прошлом году по поводу приставочки «экс-». Я потом задал хороший вопрос юристу государственного ансамбля»

Ирина Ромбальская:

Не будем кривить душой. Бывают у Вас разногласия по поводу афиши с прежними... Просят написать приставочку «экс-».

Валерий Скорожонок:

Особо нет. Было в прошлом году по поводу приставочки «экс-». Я потом задал хороший вопрос юристу государственного ансамбля. Там был спорный момент какой: там написано было «артист легендарного ансамбля». Легендарным ансамблем командовал легендарный человек, который принял меня на работу – это Владимир Георгиевич Мулявин, народный артист Советского Союза. Вот это был, действительно, легенда. И легендой называется тот ансамбль, которым руководил именно он. В нынешнем государственном ансамбле слово «легендарный» в уставе не прописано, поэтому юридически я был прав. А «экс-»-«не экс-», какая разница? Главное, что люди любят, помнят и ходят на концерты. Этот конфликт только добавил «перчика» перед концертом. Народу было полный зал.

«Обновляю репертуар. Уже есть целая «обойма» белорусских красивых новых песен»

Ирина Ромбальская:

Да, но Вы до этого уже несколько лет не выступали в Минске с сольной программой. Как прошёл сольный концерт?

Валерий Скорожонок:

Для меня это было очень волнительно. Причём, это была первая «ласточка». И даже при температуре +12, которая была 19 апреля, я, всё-таки, вживую – 2 часа и 20 минут, у меня прошёл сольный концерт. Хоть бы что! Горлышко работало, слава Богу, отлично!

Ирина Ромбальская:

С появлением супруги и свободы «одиночного плавания» как меняется Ваш репертуар?

Валерий Скорожонок:

Я обновляю свой репертуар. У меня уже есть целая «обойма». Причём, белорусских красивых, наших хороших песен. Новых. Я стал сотрудничать с нашим прекрасным белорусским композитором Дмитрием Долгалёвым. Я его знал давно, но сблизились мы буквально недавно на проекте СТВ «Золотая коллекция белорусской песни». И мы с ним очень здорово подружились, и вот он мне пообещал дальнейшее сотрудничество. Уже предложил одну из песен. Пока не буду называть. Вот, когда запишем, сделаем на канале СТВ премьеру.

«Канал СТВ первым мне протянул руку помощи, как человеку творческому, когда я вернулся»

Ирина Ромбальская:

Вы, кстати – один из тех самых артистов, который всегда поддерживает телеканал СТВ. Вы всегда с нами. На Дне информирования, на концертах «Золотой коллекции», на корпоративе. Везде и всегда! В чём секрет такой подвижности?

Валерий Скорожонок:

Просто мне нравится это делать. Тем более, что канал СТВ первым мне протянул руку помощи, как человеку творческому, когда я вернулся. Я в Россию очень много катался последние 5 лет.

«Я давно хотел книгу выпустить, и вот у меня «первенец» появился. Назвал «Записки адекватного»

Ирина Ромбальская:

Теперь Вы не только исполнитель, но ещё и писатель? Не очень давно вышла ваша книга «Записки адекватного».

Валерий Скорожонок:

Я не назову себя писателем, а назову себя сборщиком информации. Но, естественно, там редактировать приходится. Я со школьного возраста собираю анекдоты. И они уже начали переполнять мой шкафчик. Где общая тетрадь, где блокнот… Мои друзья меня без блокнота не воспринимают. «Скорожонок, где блокнот твой? Номер такой-то». Потому то я под номерами пишу. Что-то где-то услышу, прочитаю. И, если что-то отложится на душу и на уши, я это записываю. И смотрю по реакции людей, что им тоже это нравится. Но я «пошлятину» не собираю, которая кочует из газеты в журнал. Это – не то. Мне нравится юмор тонкий, где человек догадать должен о том, о чём говорится. Такой завуалированный юмор.

Ирина Ромбальская:

Как появилась идея написать, выпустить книгу?

Валерий Скорожонок:

Я давно хотел книгу выпустить, и вот у меня «первенец» появился. Причём, сам себе сделал подарок на свой день рождения два года назад. Назвал «Записки адекватного». Это – альтернатива «Запискам сумасшедшего». И оно пошло. И вот сейчас уже набрался материал на вторую книгу. Собираюсь издавать вторую книгу. В таком же ключе.

О Мулявине. «Я этого человека боготворил, боготворю и буду боготворить»

Ирина Ромбальская:

Вы настолько хорошо знаете жизненный путь Мулявина. И обладаете писательским талантом. Не хотели бы сделать книгу, посвящённую его памяти?

Валерий Скорожонок:

Я со временем задумывался над этим. Но я, не опираясь ни на чьи-то слухи, ни на чьи-то домыслы, я просто опишу те 5 лет и моё личное отношение к этому человеку. А я этого человека боготворил, боготворю и буду боготворить. Это – человек для меня №1.

«Когда проснусь – лимонную водичку пью. Ровно поллитра»

Ирина Ромбальская:

Как проходит завтрак в Вашей семье? В воскресенье в это самое время, что Вы делаете с семьёй, если б мы Вас не отвлекли?

Валерий Скорожонок:

У меня завтрак начинается попозже. Первое, что я принимаю, когда проснусь – это я лимонную водичку пью. Ровно поллитра для очищения организма. А уж потом… Не люблю рано завтракать. Часов в 11 – это нормально.

Ирина Ромбальская:

Как проходят выходные в Вашей творческой семье?

Валерий Скорожонок:

Это – концерты, выступления… У всех выходные – у артистов самая работа! Вот так и проходят выходные наши. А выходной – это понедельник.