Его называют «человек-эпоха»: 95 лет отмечает Леонид Щемелев

Новости Беларуси. 95-летие отмечает народный художник Беларуси, живая легенда Леонид Щемелев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои поздравления классику белорусской живописи направил Александр Лукашенко. Лауреат Государственной премии, обладатель ордена Франциска Скорины – уникальный талант мастера высоко ценится не только на родине, но и во всем мире. Многие из его работ украшают известные частные коллекции в России, Европе и Америке. О человеке, который весь мир раскрашивает яркими красками, Виктория Ходосок.

В одном из залов главного музея страны все картины – его рук дело. 60 работ – след ярких красок на живописных полотнах реалиста Щемелева. Среди них и самые дорогие сердцу автора. На одной любимый внук Митя, на второй – муза и ангел-хранитель жена. Семья – опора и поддержка классика и, конечно же, главный источник вдохновения.

Леонид Щемелев, народный художник Беларуси:

То, что здесь представлено, по-моему, интересно. Те люди, которые делали, они уделяли внимание всему тому, что раньше делалось, и как сегодня понимают. Подобрали интересные работы. Я благодарен им.

Вернисаж именно в День своего рождения – уже традиция мэтра.

Николай Опиок, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Это уникальная личность. Самое главное, что у него есть – восхищение жизнью, восхищение природой. И вообще как эталон для восторга жизни.

Наталья Суховерхова, художник:

У него все прекрасно. Здесь уже говорилось, что у него действительно небо особенное – знаменитая «изумрудка», изумрудный колер Щемелева. И оно, понимаете, живое. Оно дышит, оно живет. Можно много рассматривать в работе, то есть она действительно живая. И потом – это наша Беларусь!

Постигать искусство Щемелев начал в родном Витебске, но профессионально притронулся к кисти только после фронта. За плечами живописца уже были битва на Курской дуге и ранение.

Поэтому около полусотни его работ – фрагменты воспоминаний войны. В центре полотен – человек в тяжелой обстановке.

Владимир Басалыга, член Белорусского союза художников:

Гэта Мастак з вялікай літары. Чалавек з вялікай літары. Грамадзянін з вялікай літары. Мне прыйшлося па жыцці з ім прайсці не адзін год і не адзін шлях. Я маю яго работы. Гэта вялікае шчасце – мець работы такога майстра.

Виктория Ходосок, СТВ:

За десятки лет кропотливого труда Леонид Дмитриевич написал сотни картин. Его холсты разъезжались по разным уголкам земли. Часть из них сегодня украшает частные коллекции на нескольких континентах.