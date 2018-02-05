Его называют «человек-эпоха»: 95 лет отмечает Леонид Щемелев

Новости Беларуси. 95-летие отмечает народный художник Беларуси, живая легенда Леонид Щемелев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 95-летие отмечает народный художник Беларуси, живая легенда Леонид Щемелев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои поздравления классику белорусской живописи направил Александр Лукашенко. Лауреат Государственной премии, обладатель ордена Франциска Скорины – уникальный талант мастера высоко ценится не только на родине, но и во всем мире. Многие из его работ украшают известные частные коллекции в России, Европе и Америке. О человеке, который весь мир раскрашивает яркими красками, Виктория Ходосок.
В одном из залов главного музея страны все картины – его рук дело. 60 работ – след ярких красок на живописных полотнах реалиста Щемелева. Среди них и самые дорогие сердцу автора. На одной любимый внук Митя, на второй – муза и ангел-хранитель жена. Семья – опора и поддержка классика и, конечно же, главный источник вдохновения.
Леонид Щемелев, народный художник Беларуси:
То, что здесь представлено, по-моему, интересно. Те люди, которые делали, они уделяли внимание всему тому, что раньше делалось, и как сегодня понимают. Подобрали интересные работы. Я благодарен им.
Вернисаж именно в День своего рождения – уже традиция мэтра.
Николай Опиок, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Это уникальная личность. Самое главное, что у него есть – восхищение жизнью, восхищение природой. И вообще как эталон для восторга жизни.
Наталья Суховерхова, художник:
У него все прекрасно. Здесь уже говорилось, что у него действительно небо особенное – знаменитая «изумрудка», изумрудный колер Щемелева. И оно, понимаете, живое. Оно дышит, оно живет. Можно много рассматривать в работе, то есть она действительно живая. И потом – это наша Беларусь!
Постигать искусство Щемелев начал в родном Витебске, но профессионально притронулся к кисти только после фронта. За плечами живописца уже были битва на Курской дуге и ранение.
Поэтому около полусотни его работ – фрагменты воспоминаний войны. В центре полотен – человек в тяжелой обстановке.
Владимир Басалыга, член Белорусского союза художников:
Гэта Мастак з вялікай літары. Чалавек з вялікай літары. Грамадзянін з вялікай літары. Мне прыйшлося па жыцці з ім прайсці не адзін год і не адзін шлях. Я маю яго работы. Гэта вялікае шчасце – мець работы такога майстра.
Виктория Ходосок, СТВ:
За десятки лет кропотливого труда Леонид Дмитриевич написал сотни картин. Его холсты разъезжались по разным уголкам земли. Часть из них сегодня украшает частные коллекции на нескольких континентах.
Кавалер ордена Франциска Скорины, народный художник, заслуженный деятель искусств. Несмотря на все свои регалии и возраст, мэтр до сих пор в творчестве. Хоть и не пишет красками – здоровье уже, к сожалению, не позволяет. Но рисует.