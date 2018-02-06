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Рисунки с натуры и фото из семейного архива: в галерее Савицкого проходит выставка Владимира Стельмашонка

06 февраля 2018 19:10
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Новости Беларуси. «Художник и Человек». Выставка работ Владимира Стельмашонка открылась в галерее Михаила Савицкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Приурочили ее к 90-летию со дня рождения народного художника Беларуси.

Рисунки с натуры и фото из семейного архива: в галерее Савицкого проходит выставка Владимира Стельмашонка -1

Среди экспонатов есть ранние работы мастера в реалистичной манере, рисунки с натуры, а также фотографии из семейного архива.

Рисунки с натуры и фото из семейного архива: в галерее Савицкого проходит выставка Владимира Стельмашонка -4

Лариса Финкельштейн, искусствовед, арт-критик:
У него огромная палитра тем, техник, видов искусства, жанров искусства. Он вообще работал круглые сутки.

Рисунки с натуры и фото из семейного архива: в галерее Савицкого проходит выставка Владимира Стельмашонка -7

Рисунки с натуры и фото из семейного архива: в галерее Савицкого проходит выставка Владимира Стельмашонка -9

Ирина Назимова, вдова Владимира Стельмашонка:
Идея создать это полотно пришла в голову мне. Правда, она не всегда вызывала положительные эмоции у художественного совета, потому что его обвиняли в том, что у всех персонажей глаза Ирины, глаза супруги.

Рисунки с натуры и фото из семейного архива: в галерее Савицкого проходит выставка Владимира Стельмашонка -12

Сергей Стельмашонок, сын Владимира Стельмашонка:
Я помню, как открывались художественные выставки отцовские с этими работами и как другие художники потом рассказывали, что этих выставок ждали. Что Стельмашонок покажет, что нового он придумает? Потому что он был новатором, он был экспериментатором.

С открытием выставки в фонды Музея истории Минска передали цикл графических портретов почетных граждан столицы, которые Владимир Иванович писал в последние годы жизни. Работать выставка будет до 11 февраля.

Рисунки с натуры и фото из семейного архива: в галерее Савицкого проходит выставка Владимира Стельмашонка -15

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Лариса Финкельштейн # Сергей Стельмашонок # Ирина Назимова

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