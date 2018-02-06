«Мы отлично провели время в вашей стране»: почему «The Rasmus» начинают тур с Минска и зачем берут с собой финскую рыбу

Группа «The Rasmus» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Джентльмены, большое спасибо за ваше время для этого интервью. Скажите, пожалуйста, это будет не первый ваш визит с Минск и в Беларусь. Что вы помните о нашем городе?

«Получаем много сообщений в Фейсбуке и Вконтакте, что люди ждут нас»

Лаури Юленен, рок-группа «The Rasmus»:

Да, это не первый наш визит к вам. Мы отлично провели время в вашей стране. Наши фанаты очень счастливы и благодарны, когда мы приезжаем.



Егор Хрусталёв:

Вы знаете, в Беларуси очень много фанатов вашей группы.



Лаури Юленен:

Да, мы знаем. Мы также получаем много сообщений в Фейсбуке и Вконтакте, что люди ждут нас, и мы спрашиваем, какие бы песни они хотели услышать во время нашего тура, и это – здорово!

Аки Хакала, рок-группа «The Rasmus»:

В следующем месяце, в марте, мы начинаем наш пятый тур с Минска, и мы в предвкушении этого.



Егор Хрусталёв:

Может быть, вам что-то запомнилось особенное о Минске?



Лаури Юленен:

Я думаю, что мы вспомним, когда вернёмся туда. Мы много путешествуем, и всё немного смешивается – где что было. Когда мы туда вернёмся, я думаю, у нас будет немного времени днём погулять по городу. Иногда бывает, что наши фанаты устраивают нам какие-то прогулки по городу, после концертов показывают нам местные бары. И это бывают даже вечеринки лучше, чем дома.

О шутке про горячих финских парней. «Надо поместить это на майку»

Егор Хрусталёв:

Большое спасибо за ваши слова. Вы знаете, когда мы говорим об очень медлительном парне, мы говорим: «О, это – горячий финский парень!»

Лаури Юленен:

Это, как фразеологизм?

Аки Хакала:

Да, понятно.



Егор Хрусталёв:

Вы знаете, это – всего лишь шутка. Вы совсем не медлительные, вы очень даже экспрессивные. Но я думаю, что вам стоит запомнить эту шутку.

Лаури Юленен:

Надо её запомнить, надо поместить это на майку.

«Английский язык – универсальный, когда мы решили взять его для своей группы, это было мудрое решение»

Егор Хрусталёв:

Вы знаете, в нашей стране мы сейчас много говорим о своём, белорусском языке. Белорусский и русский язык достаточно похожи, но они, всё равно, разные. И артисты выбирают, на каком языке петь. Скажите, как много артистов и групп исполняют песни на финском языке?

Лаури Юленен:

В Финляндии?



Егор Хрусталёв:

Да, конечно, в Финляндии на финском языке.



Лаури Юленен:

Большинство певцов, почти все поют на финском языке. Да, большинство из них. Мы – практически единственные, кто делает это на английском языке. И я очень счастлив по этому поводу. Английский язык – универсальный, все немного его знают, и когда мы решили взять этот язык для своей группы, это было мудрое решение. Это дало нам возможность путешествовать по всему миру много раз. Мы уже вместе 25 лет, и мы играли уже в 70 разных странах.

Егор Хрусталёв:

Как вы считаете, что более важно сейчас в Европе: двигаться к объединению культур или, наоборот, пытаться сохранить уникальность?



Лаури Юленен:

Я думаю, из-за Интернета мир сейчас очень открыт, и каждый может познавать его. И, возможно, люди становятся более похожими друг на друга. Их привычки становятся одинаковыми, и я надеюсь, это не уничтожит оригинальность разных мест, городов и людей. Поэтому я считаю важным сохранить мои корни, традиции, привычки. И я очень горжусь быть финским парнем. И даже, если в настоящий момент я живу в Лос-Анджелесе, я всегда помню свои финские корни, мой народ, и в этом – часть моей идентичности.

«Обе профессии – и рок-звезды, и хоккейной звезды – это круто!»

Егор Хрусталёв:

Вы знаете, население нашей страны почти вдвое больше, чем население Финляндии.

Аки Хакала:

Это – около 10 миллионов человек.

Егор Хрусталёв:

И у нас нет такой сильной хоккейной команды, и нет группы с мировыми хитами, такой, как «The Rasmus». Но сначала о хоккее. Скажите, в Финляндии, вообще, все играют в хоккей?



Аки Хакала:

Ну, мы нет.

Лаури Юленен:

Хоккей – это масштабный спорт в Финляндии. Я думаю, много ребят, много детей мечтает играть в хоккей.



Егор Хрусталёв:

А что по поводу ваших детей?



Лаури Юленен:

Для нас спорт никогда не был главным. Я помню, когда я был ребёнком, были ребята, которые играли в хоккей, и было меньшинство, таких, как я, небольшая группа, которая увлекалась музыкой. И я думаю, обе эти профессии – и рок-звезды, и хоккейной звезды – это круто!

«Это более лёгкий путь – исполнять на родном языке. Но я всегда тяготел к международному уровню»

Егор Хрусталёв:

Ну, а теперь о музыке. У нас нет группы с мировыми хитами. Как вы думаете, всё дело в английском языке?



Лаури Юленен:

Думаю, что это очень помогает, если у тебя есть в арсенале такой язык, как английский, если вы занимаетесь музыкой. Я думаю, что, конечно, это более лёгкий путь – исполнять на родном языке. Но я всегда тяготел к международному уровню. Когда мы начинали, у нас была мечта стать очень известными. Нужно иметь далеко идущие цели.



«Иногда может уйти 10 лет на то, что бы маленькая идея созрела и сварилась в голове, прежде чем появится песня»

Егор Хрусталёв:

Вы знаете, мне доводится довольно часто задавать этот вопрос: где и когда, и как приходит вдохновение? Я знаю, что ваш главный хит «In the Shadows» появился совершенно случайно. Где и как рождается вдохновение?



Лаури Юленен:

Я думаю, вдохновение приходит всегда и отовсюду. Если ты – автор, и пишешь музыку, важно держать глаза и уши всегда открытыми, быть открытым для впечатлений. У меня, например, всегда под рукой диктофон, где я могу всегда записать пришедшую на ум мелодию или текст. Это может случиться посреди ночи, за сценой, в автобусе или самолете. Важно записать идею, иногда может уйти 10 лет на то, что бы маленькая идея созрела и сварилась у меня в голове, прежде чем появится песня. Я думаю, вдохновение – это не то, что случается со мной сейчас, это скорее, то, что я переживал много лет назад, когда был подростком.

О песне «In the Shadows». «Лучшие вещи всегда рождаются случайно, сами по себе»

Аки Хакала:

Или, например, как хит «In the Shadows». Он появился 17 лет назад в Финляндии. Мы что-то репетировали, и вдруг... Ушло минут двадцать на то, чтобы мы смогли закончить песню. Понимаете, иногда это вот так!



Егор Хрусталёв:

Вы можете рассказать, как появился этот ваш легендарный клич там, в начале песни «In the Shadows»?



Лаури Юленен:

Знаете, лучшие вещи всегда рождаются случайно, сами по себе. Если вы слишком много и упорно думаете про это и пытаетесь написать хит, этого никогда не произойдёт. Нужно всё отпустить, расслабиться и получить удовольствие от музыки!

Егор Хрусталёв:

Скажите, пожалуйста, а вы можете показать, как вы это делаете: «У-у»? Нет?



Лаури Юленен:

Это – секрет!

«Из Финляндии везу с собой наш хлеб, нашу рыбу. Это даёт мне ощущение дома»

Егор Хрусталёв:

Вы знаете, в Беларуси мы очень много говорим о том, что мы – Беларусь, в том числе, наверное, как и люди из России, достаточно сильно отличаемся от людей с Запада. Вы можете быть неполиткорректными и без всяких комплиментов постараться сказать: вы видите это отличие?



Лаури Юленен:

Я не совсем уверен, что вы имеете в виду, но, думаю, у белорусов есть свой стиль, свои привычки и традиции. Это как то, что я горжусь, что я –финн, несмотря на то, что человек мира и постоянно путешествую. Я всегда помню Финляндию. У меня там друзья, мои корни. Я скучаю по моей земле. Каждый раз, когда я еду в Лос-Анджелес из Финляндии, я везу с собой оттуда наш хлеб, нашу рыбу. Это даёт мне ощущение дома.



Егор Хрусталев:

Я еще раз хочу поблагодарить вас за ваше время. И у вас есть возможность сказать несколько слов своим фанатам.

Лаури Юленен:

Да, мы с нетерпением ждём возвращения в Минск в начале марта и надеемся увидеться с вами там!