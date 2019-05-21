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Жители Серебрянки создали красочное граффити из пряжи

21 мая 2019 17:09
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Новости Беларуси. Серебрянка, похоже, становится одним из мест притяжения для творческих людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей

Накануне мы рассказали о необычной инсталяции из старой мебели, установленной на Якубова. И вот еще один необычный арт-объект появился в центре Серебрянки на Рокоссовского. Над созданием граффити из пряжи местные жители трудились несколько недель.

Жители Серебрянки создали красочное граффити из пряжи-1

Итог совместного творчества – яркое полотно из 25 фрагментов. Каждый кусочек выполнен в техниках аппликации, вышивки и вязания. Собирали яркий ковер уже на месте.

Жители Серебрянки создали красочное граффити из пряжи-4

Жители Серебрянки создали красочное граффити из пряжи-6

Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:
Жители района в рамках Года малой родины хотели подчеркнуть ту малую родину, в которой они проживают на протяжении 30-40 лет.

Сделать селфи или просто полюбоваться уютным уличным шедевром можно будет еще два дня. В среду здесь пройдет флэш-моб.

# Арт-проекты # Культура # Виктор Довнар # Фотофакт

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