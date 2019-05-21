Жители Серебрянки создали красочное граффити из пряжи

Накануне мы рассказали о необычной инсталяции из старой мебели, установленной на Якубова. И вот еще один необычный арт-объект появился в центре Серебрянки на Рокоссовского. Над созданием граффити из пряжи местные жители трудились несколько недель.

Новости Беларуси. Серебрянка, похоже, становится одним из мест притяжения для творческих людей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Итог совместного творчества – яркое полотно из 25 фрагментов. Каждый кусочек выполнен в техниках аппликации, вышивки и вязания. Собирали яркий ковер уже на месте.

Виктор Довнар, заместитель главы администрации Ленинского района:

Жители района в рамках Года малой родины хотели подчеркнуть ту малую родину, в которой они проживают на протяжении 30-40 лет.

Сделать селфи или просто полюбоваться уютным уличным шедевром можно будет еще два дня. В среду здесь пройдет флэш-моб.