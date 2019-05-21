«Я – талант, и я не боюсь этого». Рассказываем об уникальном фестивале-конкурсе искусств

Впервые в Минске дебютировал Республиканский фестиваль-конкурс искусств «Я талант», который объединил вокалистов, танцоров и музыкантов со всех уголков Беларуси.
Впервые в Минске дебютировал Республиканский фестиваль-конкурс искусств «Я талант», который объединил вокалистов, танцоров и музыкантов со всех уголков Беларуси.
Юлия Боровская, директор продюсерского центра и фестиваля-конкурса искусств «Я – талант»:
У нас 1278 участников. Самых талантливых, самых смелых, самых активных, которые на всю страну хотят заявить: я-талант, и я не боюсь этого.
Десятки репетиций и всего один шанс, чтобы побороть волнение и показать все, на что способен. Ребята репетировали номера прямо в зрительном зале.
Участники с энтузиазмом продемонстрировали свое мастерство. Порадовали зрителей яркими костюмами и приятно удивили всеми красками танцевального, певческого и декламационного видов искусств. Организаторы конкурса постарались зажечь не только новые имена на белорусской сцене, но и приготовили для победителей свои сюрпризы.
Юлия Боровская:
У нас очень много призов: у нас участие на концерте на Чижовке-Арене, съемки клипа, авторская песня. У нас очень много и лауреатов, и дипломантов, они действительно очень талантливые. Наше профессиональное жюри посчитало нужным наградить каждого и дать такой задел на будущий год, чтобы в себя поверили и приходили к нам еще.
Самый взрослый участник конкурса – Сергей Арутюнов выступал сразу в трех номинациях.
Сергей Арутюнов, участник фестиваля-конкурса искусств «Я – талант»:
Первая номинация – декламация, а точнее будет поэтическая. Вторая номинация – инструментальная, я играл на фортепиано свои авторские сочинения.
Впрочем, мелодия его души нашла отклики в сердцах судей. Артиста наградили дипломом второй степени. А вот обладателем Гран-при по единогласному мнению жюри стала Николь Есепкина из Могилева. Вместе с высшей наградой конкурса юная артистка получила возможность выступить на одной из самых больших площадок страны «Чижовка-Арене».
Анастасия Островская:
Если детки талантливые, их нужно реализовывать, показывать. Естественно, состязательный момент, но, тем не менее, это должно быть. Спортивная злость для того, чтобы они реализовывались и показывались на сцене в свете софитов.