«Я – талант, и я не боюсь этого». Рассказываем об уникальном фестивале-конкурсе искусств

Впервые в Минске дебютировал Республиканский фестиваль-конкурс искусств «Я талант», который объединил вокалистов, танцоров и музыкантов со всех уголков Беларуси.

Юлия Боровская, директор продюсерского центра и фестиваля-конкурса искусств «Я – талант»:

У нас 1278 участников. Самых талантливых, самых смелых, самых активных, которые на всю страну хотят заявить: я-талант, и я не боюсь этого.

Десятки репетиций и всего один шанс, чтобы побороть волнение и показать все, на что способен. Ребята репетировали номера прямо в зрительном зале.

Участники с энтузиазмом продемонстрировали свое мастерство. Порадовали зрителей яркими костюмами и приятно удивили всеми красками танцевального, певческого и декламационного видов искусств. Организаторы конкурса постарались зажечь не только новые имена на белорусской сцене, но и приготовили для победителей свои сюрпризы.

Юлия Боровская:

У нас очень много призов: у нас участие на концерте на Чижовке-Арене, съемки клипа, авторская песня. У нас очень много и лауреатов, и дипломантов, они действительно очень талантливые. Наше профессиональное жюри посчитало нужным наградить каждого и дать такой задел на будущий год, чтобы в себя поверили и приходили к нам еще.

Самый взрослый участник конкурса – Сергей Арутюнов выступал сразу в трех номинациях.

Сергей Арутюнов, участник фестиваля-конкурса искусств «Я – талант»:

Первая номинация – декламация, а точнее будет поэтическая. Вторая номинация – инструментальная, я играл на фортепиано свои авторские сочинения.

Впрочем, мелодия его души нашла отклики в сердцах судей. Артиста наградили дипломом второй степени. А вот обладателем Гран-при по единогласному мнению жюри стала Николь Есепкина из Могилева. Вместе с высшей наградой конкурса юная артистка получила возможность выступить на одной из самых больших площадок страны «Чижовка-Арене».