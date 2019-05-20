Берлинский стиль: в Серебрянке появилась скульптура из ненужных вещей

Новости Беларуси. Старая мебель как источник вдохновения. Оконные рамы, шкафы, тумбочки и даже лыжи – все это стало творческим материалом для немецких художников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они создали в Серебрянке необычную скульптуру. Она напоминает деревянную арку из вещей, висящих в воздухе. Берлинский стиль покорил не только прохожих Ленинского района, но и всех жителей нашего города. К слову, минчане активно участвовали в процессе, принося ненужные вещи.

Надежда Царенок, организатор проекта:

В мире кризис отходов, и нам нужно переосмысливать свое поведение и отношение к отходам и видеть в этом ресурс. Именно поэтому ребята делают свое искусство из ненужных вещей.

Мне кажется, как раз в спальных районах именно такого движения, такой жизни и не хватает. Эта скульптура вызывает у меня исключительно положительные эмоции.