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Что носить этим летом? Изучаем модные тренды

21 мая 2019 11:02
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Этим летом дизайнеры возвели на пьедестал 80-е, 90-е и даже заглянули в викторианскую шкатулку.

Оголенные плечи, чокеры и шнуровка добавят пикантности воздушным платьям.

Актуальным будет и путешествие на Восток.   

Наталья Зеневич, стилист:
Для этого достаточно надеть брюки, юбку или платье одновременно, но тут надо учесть, что брюки должны быть зауженные и открывать щиколотку. А платье хорошо, если будет с разрезом, хорошо, если на этом хлопке есть набивной рисунок, для того, чтобы такие образы не выглядели слишком приторно-сладкими.  

Что носить этим летом? Изучаем модные тренды-1

Космоса добавит пластик, а на землю вернет форма дорожных рабочих.

Кислотные цвета и грубые комбинезоны – хедлайнеры 2019.    

Причем, чем больше накладных карманов, молний и заклепок, тем лучше. Но в погоне за независимостью, не потеряйте женственность. Добавьте в брутальный образ парочку стильных сережек и казаки.   

Что носить этим летом? Изучаем модные тренды-4

Наталья Зеневич:
Девушкам, обладающим грацией танцовщиц, я рекомендую обратить внимание на тренд балетной темы.

Юбки, расширяющиеся от бедра и красиво обволакивающие бедра.
Найдите свой анималистичный принт. Пусть этим принтом будет сочетание черного, темного цвета и нежно-розового. Это новое звучание.   

Что носить этим летом? Изучаем модные тренды-7

Зной остудят забеленные цвета, словно выгоревшая листва. Total white и total beige – то, что нужно в +30.

Чтобы не потеряться в большом городе, дополните лен массивной бижутерией и банданами из 90-х. Повязывайте их на шею, запястье, вплетайте в локоны. 

Что носить этим летом? Изучаем модные тренды-10

Наталья Зеневич:
Особенно актуально сочетать джинс разного цвета в одном элементе гардероба. Длинные плащи хорошо сочетать с чем-то укороченным. Чтобы еще больше быть похожей на звезду стрит-стайла, дополните образ кроссовками на высокой подошве.     

Что носить этим летом? Изучаем модные тренды-13

А для вдохновения пересмотрите ленты с Джулией Робертс «Ешь. Молись. Люби». Это отличные пособия по сочетанию удобства и женственности.   

# Мода # Культура # Наталья Зеневич # Фотофакт # Стиль

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