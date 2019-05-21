Что носить этим летом? Изучаем модные тренды

Этим летом дизайнеры возвели на пьедестал 80-е, 90-е и даже заглянули в викторианскую шкатулку. Оголенные плечи, чокеры и шнуровка добавят пикантности воздушным платьям. Актуальным будет и путешествие на Восток. Наталья Зеневич, стилист:

Для этого достаточно надеть брюки, юбку или платье одновременно, но тут надо учесть, что брюки должны быть зауженные и открывать щиколотку. А платье хорошо, если будет с разрезом, хорошо, если на этом хлопке есть набивной рисунок, для того, чтобы такие образы не выглядели слишком приторно-сладкими.

Космоса добавит пластик, а на землю вернет форма дорожных рабочих. Кислотные цвета и грубые комбинезоны – хедлайнеры 2019. Причем, чем больше накладных карманов, молний и заклепок, тем лучше. Но в погоне за независимостью, не потеряйте женственность. Добавьте в брутальный образ парочку стильных сережек и казаки.

Наталья Зеневич:

Девушкам, обладающим грацией танцовщиц, я рекомендую обратить внимание на тренд балетной темы. Юбки, расширяющиеся от бедра и красиво обволакивающие бедра.

Найдите свой анималистичный принт. Пусть этим принтом будет сочетание черного, темного цвета и нежно-розового. Это новое звучание.

Зной остудят забеленные цвета, словно выгоревшая листва. Total white и total beige – то, что нужно в +30. Чтобы не потеряться в большом городе, дополните лен массивной бижутерией и банданами из 90-х. Повязывайте их на шею, запястье, вплетайте в локоны.

Наталья Зеневич:

Особенно актуально сочетать джинс разного цвета в одном элементе гардероба. Длинные плащи хорошо сочетать с чем-то укороченным. Чтобы еще больше быть похожей на звезду стрит-стайла, дополните образ кроссовками на высокой подошве.