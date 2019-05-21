Мастер-класс в беспроводных наушниках и кинопоказ. Рассказываем о проекте «Художник и город»

Амбициозный столичный проект «Художник и город» стал республиканским. Работы, которые выставляются в проекте принадлежат мастерам различных поколений, разных творческих взглядов и благодаря этому мир белорусского искусства всегда показан публике максимально полно и широко.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – организатор и руководитель проекта «Художник и город» – Дмитрий Гмыза, директор музея-мастерской З. И. Азгура – Оксана Богданова и начальник отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь) – Ольга Жукова.

Почему необходимы подобные выставки?

Оксана Богданова, директор музея-мастерской З. И. Азгура:

Это необходимо делать, потому что у любого горожанина есть возможность увидеть художника и как создаются произведения. Космический человек Зоя Литвинова поддержала своим участием проект.