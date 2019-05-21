Мастер-класс в беспроводных наушниках и кинопоказ. Рассказываем о проекте «Художник и город»

Амбициозный столичный проект «Художник и город» стал республиканским. Работы, которые выставляются в проекте принадлежат мастерам различных поколений, разных творческих взглядов и благодаря этому мир белорусского искусства всегда показан публике максимально полно и широко.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – организатор и руководитель проекта «Художник и город» – Дмитрий Гмыза, директор музея-мастерской З. И. Азгура – Оксана Богданова и начальник отдела маркетинга банка ВТБ (Беларусь) – Ольга Жукова.
Почему необходимы подобные выставки?
Оксана Богданова, директор музея-мастерской З. И. Азгура:
Это необходимо делать, потому что у любого горожанина есть возможность увидеть художника и как создаются произведения. Космический человек Зоя Литвинова поддержала своим участием проект.
Когда вы прогуливаетесь по площади Якуба Коласа, увидите произведения Зои Литвиновой, репродукцию этих произведений, у вас появится желание посетить мастерскую.
Проект Зои Литвиновой – это две экспозиции. 10 июля состоится публичная переэкспозиция. Появится выставка «Перевернутая реальность» Зои Луцевич и ряд спецпроектов. Открытая мастерская, в рамках которой мастер-класс «Свободный мольберт» от Зои Луцевич. И кинопоказ «Художник и город». Последние два события будут в беззвучном режиме, будут использовать беспроводные наушники. Эти спецпроекты не будут нарушать ритм, шум в центре города.
Где и когда состоится выставка?
Дмитрий Гмыза, организатор и руководитель проекта «Художник и город»:
16 мая на площаде Якуба Коласа открылся прекрасный выставочный проект «Художник и город». В этом году он продлится с 16 мая и до конца лета в Минске. Сразу после закрытия выставки в Минске она переедет в Брест.
Больше информации о проекте – в видеоматериале.