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«Жемчужины белорусской природы» показывают в Национальной библиотеке. И вот почему стоит посетить эту выставку

23 января 2023 11:59
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Ежегодно в январе отмечается Всемирный день заповедников и национальных парков – именно они являются особо охраняемыми природными территориями. Национальная библиотека Беларуси открыла тематическую выставку, приуроченную этой дате, – «Жемчужины белорусской природы». На территории нашей страны существует четыре национальных парка, два заповедника и 527 заказников. Экспозиция начинается с блока, посвященного национальным паркам. 

«Жемчужины белорусской природы» показывают в Национальной библиотеке. И вот почему стоит посетить эту выставку-1

Вероника Макаревич:
Мне очень понравилась выставка «Жемчужины белорусской природы», потому что там я увидела очень много работ, исследований Национального института истории Академии наук Беларуси. Особенно меня удивили издания XIX века, подготовленные Георгием Карцевым. 

«Жемчужины белорусской природы» показывают в Национальной библиотеке. И вот почему стоит посетить эту выставку-4

В Национальной библиотеке Беларуси представлены и рисунки: «Пинские болота», «Рассвет на Припяти» и другие зарисовки. Еще один достойный внимания раздел – «Приглашаем в Беларусь». Наша страна славится не только заповедниками – каждый уголок земли радует глаз. 

«Жемчужины белорусской природы» показывают в Национальной библиотеке. И вот почему стоит посетить эту выставку-7

Виктория Харитонова, заведующая сектором художественных выставок Национальной библиотеки Беларуси:
В галерее «Ракурс» на втором этаже и в галерее «Панорамы» на 22-м представлены зимняя выставка и выставка под названием «Зимняя панорама». Работы, которые экспонируются на выставках, объединены общей темой. Более 45 авторов в своей интерпретации, индивидуальной авторской манере рассказывают о своем видении зимы, праздничной, рождественской, колядной, новогодней, предновогодней и так далее.

Коллекция состоит из классических пейзажей, тонкой морозной акварели, декоративных работ и графики талантливых белорусских художников.

«Жемчужины белорусской природы» показывают в Национальной библиотеке. И вот почему стоит посетить эту выставку-10

Виктория Харитонова:
Более 60 работ представлены в обеих экспозициях. Выставка будет интересна широкому кругу зрителей, так как каждый сможет найти образ зимы на свой вкус. Совершенно замечательные работы Аллы Страуты, Сергея Писаренко, Елены Шлегель, Константина Кочана, Натальи Каминской, Ольги Шкарубы и так далее.

«Жемчужины белорусской природы» показывают в Национальной библиотеке. И вот почему стоит посетить эту выставку-13

Заснеженная зимняя сказка расположилась на смотровой площадке Национальной библиотеки. Там можно насладиться не только прекрасным видом на столицу, но и посмотреть на произведения искусства знаменитых авторов.

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