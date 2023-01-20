Книгу о природе Беларуси презентовали в Минске – совместная работа поэтессы и художника
Новости Беларуси. Любовь к Родине и ее красотам – неисчерпаемый источник вдохновения литераторов. 20 января книгу о природе Беларуси презентовали в столице. Сборник – совместная работа поэтессы Светланы Быковой и художника Виктора Данилова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Книга пейзажной лирики состоит из четырех разделов, все они посвящены красоте белорусской земли в разные поры года. Авторы представили природу родного края живым организмом.
Прочувствовать это стало возможным благодаря поэтическим строкам и акварельным иллюстрациям мастера.
Светлана Быкова, автор книги:
Эта книга – результат моего многолетнего общения с природой. Я там подпитывалась энергетикой природы нашей родной, белорусской, восстанавливалась. И, как правило, наверное, чем в более смятенном состоянии души я шла на этот отдых, тем больше я приносила оттуда стихов.
Виктор Данилов, художник:
Иллюстрации появились раньше, чем книга. У художника есть натура, есть пейзаж. Ходит и слагает свои стихи, только стихи красками или карандашами. Поэзия очень близка к живописи.
Всего в сборнике около 40 стихов. Адресованы они старшим школьникам, учителям и людям, неравнодушным к родной природе.
Подписывайтесь на нас в Telegram!