Книгу о природе Беларуси презентовали в Минске – совместная работа поэтессы и художника

Новости Беларуси. Любовь к Родине и ее красотам – неисчерпаемый источник вдохновения литераторов. 20 января книгу о природе Беларуси презентовали в столице. Сборник – совместная работа поэтессы Светланы Быковой и художника Виктора Данилова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книга пейзажной лирики состоит из четырех разделов, все они посвящены красоте белорусской земли в разные поры года. Авторы представили природу родного края живым организмом.

Прочувствовать это стало возможным благодаря поэтическим строкам и акварельным иллюстрациям мастера.

Светлана Быкова, автор книги:

Эта книга – результат моего многолетнего общения с природой. Я там подпитывалась энергетикой природы нашей родной, белорусской, восстанавливалась. И, как правило, наверное, чем в более смятенном состоянии души я шла на этот отдых, тем больше я приносила оттуда стихов.

Виктор Данилов, художник:

Иллюстрации появились раньше, чем книга. У художника есть натура, есть пейзаж. Ходит и слагает свои стихи, только стихи красками или карандашами. Поэзия очень близка к живописи.