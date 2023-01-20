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Книгу о природе Беларуси презентовали в Минске – совместная работа поэтессы и художника

20 января 2023 14:30
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Новости Беларуси. Любовь к Родине и ее красотам – неисчерпаемый источник вдохновения литераторов. 20 января книгу о природе Беларуси презентовали в столице. Сборник – совместная работа поэтессы Светланы Быковой и художника Виктора Данилова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книгу о природе Беларуси презентовали в Минске – совместная работа поэтессы и художника-1

Книга пейзажной лирики состоит из четырех разделов, все они посвящены красоте белорусской земли в разные поры года. Авторы представили природу родного края живым организмом.

Книгу о природе Беларуси презентовали в Минске – совместная работа поэтессы и художника-4

Прочувствовать это стало возможным благодаря поэтическим строкам и акварельным иллюстрациям мастера.

Книгу о природе Беларуси презентовали в Минске – совместная работа поэтессы и художника-7

Светлана Быкова, автор книги:
Эта книга результат моего многолетнего общения с природой. Я там подпитывалась энергетикой природы нашей родной, белорусской, восстанавливалась. И, как правило, наверное, чем в более смятенном состоянии души я шла на этот отдых, тем больше я приносила оттуда стихов.

Книгу о природе Беларуси презентовали в Минске – совместная работа поэтессы и художника-10

Виктор Данилов, художник:
Иллюстрации появились раньше, чем книга. У художника есть натура, есть пейзаж. Ходит и слагает свои стихи, только стихи красками или карандашами. Поэзия очень близка к живописи.

Книгу о природе Беларуси презентовали в Минске – совместная работа поэтессы и художника-13

Всего в сборнике около 40 стихов. Адресованы они старшим школьникам, учителям и людям, неравнодушным к родной природе.

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# Книги # Культура # Светлана Быкова # Виктор Данилов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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