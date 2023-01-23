Новая достопримечательность появится в Витебске. Можно будет увидеть макет города конца XIX века

Новости Беларуси. В Витебске появится новый арт-объект – бронзовый макет исторического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город в миниатюре установят около Ратуши. Этот символ Витебска также есть на карте-макете. А вот некоторые пейзажи города уже и не узнать.

Виктор Пралич, корреспондент: После Полоцка Витебск – второй древнейший город нашей страны. Он был основан в далеком 974 году. За более чем 1000-летнюю историю он менял свой облик. А вот какой была центральная часть города в конце XIX – начале XX столетия, познакомит новая достопримечательность.

Пока она выглядит вот так. Скульптор Сергей Сотников говорит, что, прежде чем приступить к работе, пришлось изучить сохранившиеся карты города, а также фотографии тех времен и даже картины. Сделать точную копию задачи не стоит. Но узнаваемые объекты – Ратуша, Губернаторский дворец – конечно же, присутствуют. Воссозданы и ныне не существующие объекты. Автор признается, что арт-объект все же – это образ Витебска.

Сергей Сотников, скульптор: Когда попадаешь в город, где все-таки сохранилась эта историческая аура, то окунаешься в историю, в ту эпоху. Совсем другие ощущения. Мне показалось, что Витебск конца XIX – начала XX века наиболее интересен в архитектурном плане.

Макет готов уже на треть. Но чтобы завершить его, скульптору придется кропотливо потрудиться еще около трех месяцев. Чтобы сделать копию Витебска, уйдет до 50 килограммов пластилина. После это выльют в бронзе.

Виктор Пралич:

Арт-объект с историческими пейзажами Витебска установят около Ратуши. Сделать это планируется весной. Макет-карта будет отправной точкой экскурсионных маршрутов по городским достопримечательностям.