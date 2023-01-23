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Новая достопримечательность появится в Витебске. Можно будет увидеть макет города конца XIX века

23 января 2023 11:35
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Новости Беларуси. В Витебске появится новый арт-объект – бронзовый макет исторического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город в миниатюре установят около Ратуши. Этот символ Витебска также есть на карте-макете. А вот некоторые пейзажи города уже и не узнать.

Виктор Пралич проследил процесс создания объекта.

Новая достопримечательность появится в Витебске. Можно будет увидеть макет города конца XIX века-1

Виктор Пралич, корреспондент:
После Полоцка Витебск – второй древнейший город нашей страны. Он был основан в далеком 974 году. За более чем 1000-летнюю историю он менял свой облик. А вот какой была центральная часть города в конце XIX – начале XX столетия, познакомит новая достопримечательность.

Новая достопримечательность появится в Витебске. Можно будет увидеть макет города конца XIX века-4

Пока она выглядит вот так. Скульптор Сергей Сотников говорит, что, прежде чем приступить к работе, пришлось изучить сохранившиеся карты города, а также фотографии тех времен и даже картины. Сделать точную копию задачи не стоит. Но узнаваемые объекты – Ратуша, Губернаторский дворец – конечно же, присутствуют. Воссозданы и ныне не существующие объекты. Автор признается, что арт-объект все же – это образ Витебска.

Новая достопримечательность появится в Витебске. Можно будет увидеть макет города конца XIX века-7

Сергей Сотников, скульптор:
Когда попадаешь в город, где все-таки сохранилась эта историческая аура, то окунаешься в историю, в ту эпоху. Совсем другие ощущения. Мне показалось, что Витебск конца XIX начала XX века наиболее интересен в архитектурном плане.

Новая достопримечательность появится в Витебске. Можно будет увидеть макет города конца XIX века-10

Макет готов уже на треть. Но чтобы завершить его, скульптору придется кропотливо потрудиться еще около трех месяцев. Чтобы сделать копию Витебска, уйдет до 50 килограммов пластилина. После это выльют в бронзе.

Виктор Пралич:
Арт-объект с историческими пейзажами Витебска установят около Ратуши. Сделать это планируется весной. Макет-карта будет отправной точкой экскурсионных маршрутов по городским достопримечательностям.

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# Достопримечательности # Культура # Виктор Пралич # Сергей Сотников # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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