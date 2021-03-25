Прямой эфир

«Жартаваў, што трэба пісаць пра сусветную тугу». Як пачынаўся творчы шлях беларускага сатырыка Кандрата Крапівы?

25 марта 2021 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Хто той чалавек, які прынёс гэтым людзям столькі радасці і весялосці? Хто так тонка адчувае народны густ, валодае дасціпным словам, іскрыстым гумарам? Вось ён, гэты чарадзей, выдатны майстар сатыры, народны пісьменнік Беларусі Кандрат Крапіва, расказалі ў праграме «Цэнтральны рэгіён» на СТБ.

Кірыл Глод, загадчык музея Кандрата Крапівы, выкладчык гісторыі Ўздзенскай СШ № 2 імя К. К. Крапівы:
Сам Кандрат Крапіва навучаўся ва Уздзе некаторы час, аднак хутка вымушаны быў з’ехаць, таму што тут яму не хапала магчымасці для самаадукацыі. Ён змяніў некалькі вучылішчаў – Узда, Стоўбцы і Койданава, і ўсё ў пошуках добрай бібліятэкі і месца для самаадукацыі.

«Жартаваў, што трэба пісаць пра сусветную тугу». Як пачынаўся творчы шлях беларускага сатырыка Кандрата Крапівы?-1

Яна Шыпко, карэспандэнт:
То бок, у яго заўсёды было такое імкненне да ведаў? Таму што ў сваіх успамінах ён узгадваў, як бацька казаў, што больш чым да 100 і не трэба лічыць. Навучыўся ў чатырох класах і хопіць.

«Жартаваў, што трэба пісаць пра сусветную тугу». Як пачынаўся творчы шлях беларускага сатырыка Кандрата Крапівы?-4

Кірыл Глод:
Такі падыход, канешне, быў, і сам Кандрат Крапіва не думаў першапачаткова, што яго лёс апынецца такім насычаным, напрыклад, на навуковае жыццё. Кандрат Крапіва першапачаткова планаваў асесці на зямлі.

«Жартаваў, што трэба пісаць пра сусветную тугу». Як пачынаўся творчы шлях беларускага сатырыка Кандрата Крапівы?-7

Яна Шыпко:
А ён з маленства штосьці пісаў, вершы складаў, ці гэта потым праявілася?

Кірыл Глод:
Гэта не з самага маленства – ужо было больш напярэдадні Першай сусветнай вайны, калі ён скончыў вучылішча, то пачаў пісаць першыя вершы.

«Жартаваў, што трэба пісаць пра сусветную тугу». Як пачынаўся творчы шлях беларускага сатырыка Кандрата Крапівы?-10

Алена Атраховіч, кандыдат мастацтвазнаўства, унучка Кандрата Крапівы:
Калі ён быў юнаком, яшчэ вучыўся ў Койданаўскім вучылішчы, то натхніўся творамі Лермантава, Пушкіна і лічыў, што ў паэзіі, як ён жартаваў, трэба пісаць пра сусветную тугу. І напісаў шэраг лірычных вершаў, паказаў свайму настаўніку літаратуры, той пахваліў і яшчэ больш яго натхніў. І тады малады Кандрат Атраховіч дасылае верш у часопіс. Прыходзіць адказ. Там такая прыгожая папера з вензелямі, і напісана на рускай мове «Многоуважаемый Кондратий Кондратьевич».

«Жартаваў, што трэба пісаць пра сусветную тугу». Як пачынаўся творчы шлях беларускага сатырыка Кандрата Крапівы?-13

Ён смяяўся, прачытаў і кажа: «Мяне з роду ніхто так не называў, але калі так звяртаюцца – значыць, спадабаўся мой верш». Але далей чытае, а там напісана: «Ваши стихи не имеют художественной ценности, потому мы их печатать не будем». Ён падумаў, што і не трэба. Гэта марная справа, тады і не трэба займацца паэзіяй. І ён закінуў гэтую справу на восем гадоў. Пасля вярнуўся, але ж да сатыры.

Да 125-годдзя Кандрата Крапівы. Паглядзіце на адзіны ў краіне музей пісьменніка – падрабязнасці тут.

# Белорусские писатели # Культура # Кірыл Глод # Алена Атраховіч # Яна Шипко # Кандрат Крапіва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фестиваль национальных культур в Гродно. Почему стоит побывать?
25 марта 2021 08:39

Фестиваль национальных культур в Гродно. Почему стоит побывать?

Сперва нужно получить благословение батюшки. Мастер из Столбцов рассказала, с чего начинается вышивание икон бисером
24 марта 2021 16:23

Сперва нужно получить благословение батюшки. Мастер из Столбцов рассказала, с чего начинается вышивание икон бисером

«Максимально пересмотрели программу». Организаторы «Славянского базара» рассказали о новшествах и фишках 30-го фестиваля
24 марта 2021 14:28

«Максимально пересмотрели программу». Организаторы «Славянского базара» рассказали о новшествах и фишках 30-го фестиваля