«Максимально пересмотрели программу». Организаторы «Славянского базара» рассказали о новшествах и фишках 30-го фестиваля

Новости Беларуси. В Витебске озвучили даты проведения международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилейный, 30-й форум, пройдет с 14 по 19 июля.
Новости Беларуси. В Витебске озвучили даты проведения международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юбилейный, 30-й форум, пройдет с 14 по 19 июля.
Понтонная сцена для уличных артистов и ледовая площадка посреди Летнего амфитеатра. Это далеко не все новинки, которыми удивит фестиваль в юбилейный год.
И хотя организаторы рассказали о «домашнем» формате долгожданного праздника, на сценах Витебска традиционно встретятся мастера искусств из десятков стран мира.
Так, впервые заявку на участие в песенном конкурсе прислали артисты из Эквадора. Помимо традиционной программы ждут гостей и концерты, посвященные творчеству белорусских мэтров сцены – Владимира Мулявина и Игоря Лученка.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Мы максимально пересмотрели программу Летнего амфитеатра. И вот каждый проект, который мы презентуем в этом году, – это своеобразный фестиваль внутри фестиваля.
Набор хедлайнеров каждого проекта очень велик. К нам приедет очень много артистов. Из таких новых фишек: впервые мы увидим на сцене Летнего амфитеатра ледовое шоу. Вы можете не удивляться: да, в июле мы откроем увертюрой. Огонь и лед встретятся на одной сцене. Это будет очень интересный проект.
Первые билеты поступят в продажу 26 марта. По традиции они будут доступны исключительно в кассах Витебска. А уже 29 марта приобрести билет в фестивальное лето можно будет через интернет – из любой точки мира.