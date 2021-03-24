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«Максимально пересмотрели программу». Организаторы «Славянского базара» рассказали о новшествах и фишках 30-го фестиваля

24 марта 2021 14:28
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Новости Беларуси. В Витебске озвучили даты проведения международного фестиваля искусств «Славянский базар», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Юбилейный, 30-й форум, пройдет с 14 по 19 июля.  

«Максимально пересмотрели программу». Организаторы «Славянского базара» рассказали о новшествах и фишках 30-го фестиваля-1

Понтонная сцена для уличных артистов и ледовая площадка посреди Летнего амфитеатра. Это далеко не все новинки, которыми удивит фестиваль в юбилейный год.  

«Максимально пересмотрели программу». Организаторы «Славянского базара» рассказали о новшествах и фишках 30-го фестиваля-4

И хотя организаторы рассказали о «домашнем» формате долгожданного праздника, на сценах Витебска традиционно встретятся мастера искусств из десятков стран мира.  

«Максимально пересмотрели программу». Организаторы «Славянского базара» рассказали о новшествах и фишках 30-го фестиваля-7

Так, впервые заявку на участие в песенном конкурсе прислали артисты из Эквадора. Помимо традиционной программы ждут гостей и концерты, посвященные творчеству белорусских мэтров сцены – Владимира Мулявина и Игоря Лученка.  

«Максимально пересмотрели программу». Организаторы «Славянского базара» рассказали о новшествах и фишках 30-го фестиваля-10

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:  
Мы максимально пересмотрели программу Летнего амфитеатра. И вот каждый проект, который мы презентуем в этом году, – это своеобразный фестиваль внутри фестиваля.  

Набор хедлайнеров каждого проекта очень велик. К нам приедет очень много артистов. Из таких новых фишек: впервые мы увидим на сцене Летнего амфитеатра ледовое шоу. Вы можете не удивляться: да, в июле мы откроем увертюрой. Огонь и лед встретятся на одной сцене. Это будет очень интересный проект.  

«Максимально пересмотрели программу». Организаторы «Славянского базара» рассказали о новшествах и фишках 30-го фестиваля-13

Первые билеты поступят в продажу 26 марта. По традиции они будут доступны исключительно в кассах Витебска. А уже 29 марта приобрести билет в фестивальное лето можно будет через интернет – из любой точки мира.  

# Славянский базар в Витебске-2021 # Культура # Глеб Лапицкий # Владимир Мулявин # Игорь Лученок # Фотофакт

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