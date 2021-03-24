«Максимально пересмотрели программу». Организаторы «Славянского базара» рассказали о новшествах и фишках 30-го фестиваля

Понтонная сцена для уличных артистов и ледовая площадка посреди Летнего амфитеатра. Это далеко не все новинки, которыми удивит фестиваль в юбилейный год.

И хотя организаторы рассказали о «домашнем» формате долгожданного праздника, на сценах Витебска традиционно встретятся мастера искусств из десятков стран мира.

Так, впервые заявку на участие в песенном конкурсе прислали артисты из Эквадора. Помимо традиционной программы ждут гостей и концерты, посвященные творчеству белорусских мэтров сцены – Владимира Мулявина и Игоря Лученка.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Мы максимально пересмотрели программу Летнего амфитеатра. И вот каждый проект, который мы презентуем в этом году, – это своеобразный фестиваль внутри фестиваля.

Набор хедлайнеров каждого проекта очень велик. К нам приедет очень много артистов. Из таких новых фишек: впервые мы увидим на сцене Летнего амфитеатра ледовое шоу. Вы можете не удивляться: да, в июле мы откроем увертюрой. Огонь и лед встретятся на одной сцене. Это будет очень интересный проект.