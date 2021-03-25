Фестиваль национальных культур в Гродно. Почему стоит побывать?

Татаро-башкирские напевы, как весенний ручеек и первые подснежники, дарят радость и пробуждают от зимнего сна. Для участниц фольклорного ансамбля «Лейсэн» Беларусь стала второй родиной, а их дети уже называют себя белорусами. Свой колорит диаспора планирует представить на фестивале национальных культур в Гродно, который за четверть века стал брендом страны.

Эльвира Левшевич, представитель Международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»:

Мы каждый год представляем наш национальный праздник Сабантуй. Там и игры, и песни, и пляски, и соревнования, бой с мешками на бревне, бег с коромыслами с водой – это настолько интересно, настолько людей привлекает это все.

Раз в два года представители общин съезжаются в Гродно со всех уголков Синеокой, и город на Немане сияет, как радуга, и наполняется палитрой специй. К слову, сейчас в Беларуси живут 156 национальностей. 32 из них собираются зажечь зрителей своими сочными песнями-плясками. Неспроста символ фестиваля – цветик-семицветик – соткан из ярких лепестков, как разные народности, которые дружат и живут в одном доме.

Ольга Антоненко, директор Республиканского центра национальных культур:

В Гродно разбиваются такие подворья, в двориках, когда заходишь, окунаешься, допустим, в Древнюю Грецию или попадаешь на Кавказ в Дагестан. Возле тебя танцуют джигиты зажигательную лезгинку, ты пробуешь национальную кухню.

Рамиля Ситникова, участница фольклорного ансамбля «Лейсэн»:

Чак-чак – национальное блюдо из муки, яиц – очень-очень вкусно.

В общем, кругосветка на летние выходные вам обеспечена. За пару дней можно насытиться экзотикой так, что впечатлений хватит на всю жизнь. Познакомиться с историей фестиваля и вдохнуть его аромат можно в самом сердце Гродно – культурном центре «Фестивальный». В 2021 году здесь уже прошли дни культуры Индии и Китая, программа насыщенная.

Анастасия Макеева, корреспондент:

В фестивальном центре можно сполна прочувствовать национальный колорит, сфотографироваться с такой первой гродненской княгиней Агафьей.

Виртуально перенестись на праздничные площадки, закружиться в народных танцах и увезти с собой частичку Беларуси вот с таким традиционным сувениром.

Фотостенды разбиты по годам, как в зеркале событий. Подарки от народов мира и главные награды – хрустальные вазы.

И если на первом празднике в 96-м было всего 11 диаспор, на последнем 12-м – все 36. В центре «Фестивальном» к ним можно стать еще ближе и заглянуть в интернациональный гардеробчик.

Жанна Бочкова, заведующий филиалом «Культурный центр «Фестивальный»:

Эти два костюма представлены из коллекции костюмов театра «Бочонок» народного коллектива, они ставили спектакль «Ханума», и эти костюмы мы попросили временно для экспозиции.

Уникальный костюм узбекский национальный. Он подарен нашему известному профессору аграрного университета Аутко Александру Александровичу за вклад в развитие сельского хозяйства Узбекистана.

Наши белорусские слуцкие пояса – это бренд наш республиканский. Мы знакомим наших деток, которые приходят в «Фестивальный», с традициями.

Путешествие можно продолжить в музее Grodno Mini и прогуляться по эпохам королевского града. На 16 метрах квадратных уместились все достопримечательности XVII-XVIII веков. Наследие разных народов и культур, как на ладони. В былые времена было 8 церквей, 10 костелов и 46 синагог.

Игорь Лапехо, экскурсовод:

Гродненскую старейшую в Беларуси синагогу вы определенно знаете, но не знаете вторую занеманскую синагогу, она была деревянной и вот так выглядела. В середине XVIII века ее построили, к сожалению, ее уничтожили фашисты во время оккупации. Символичность в том, что она находилась как раз на том месте, где сейчас находится беседка фестивальная и это любимое место для туристов, для знакомства с городом, потому что оттуда открывается очень красивая панорама на исторический центр.

Можно будет не только созерцать, но и заглянуть в Старый замок после реставрации. Его планируют открыть как раз к фестивалю. А на башне кирхи забьют старинные часы, так что гостям будет на что посмотреть. Конечно, все сюрпризы организаторы держат в ларце под замком, но уже известно, что статус молодежной столицы и год единства найдут свое отражение в солнечных визитках народов. «Если мы посмотрим на потолок и образно его перевернём, то мы окажемся в лодке». Показываем лютеранскую кирху в Гродно