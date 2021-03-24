Сперва нужно получить благословение батюшки. Мастер из Столбцов рассказала, с чего начинается вышивание икон бисером

Новости Беларуси. Жительница Столбцов представила на выставке в детской библиотеке иконную вышивку бисером, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Светлана Валерьевна Феер работает библиотекарем, а в свободное время дома увлекается вышивкой. На выставке представлена только часть ее работ, всего у девушки за шесть лет около 20 картин. Самая первая и самая большая – «Тайная вечеря». К слову, для того чтобы вышить икону, сначала нужно получить благословение священнослужителя.

Светлана Феер, библиотекарь Столбцовской детской библиотеки:

Одна работа идет от одного до шести месяцев – это более маленькие. А если уже побольше – все зависит от размера – до года. В каждую икону я вкладываю душу. Когда вышиваю, получаю от каждой работы радость, успокоение. Они все освященные. Я, когда вышиваю, иду, освящаю в церкви иконы свои, так как иконы мои висят дома у меня.