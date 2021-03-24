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Сперва нужно получить благословение батюшки. Мастер из Столбцов рассказала, с чего начинается вышивание икон бисером

24 марта 2021 16:23
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Новости Беларуси. Жительница Столбцов представила на выставке в детской библиотеке иконную вышивку бисером, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сперва нужно получить благословение батюшки. Мастер из Столбцов рассказала, с чего начинается вышивание икон бисером-1

Светлана Валерьевна Феер работает библиотекарем, а в свободное время дома увлекается вышивкой. На выставке представлена только часть ее работ, всего у девушки за шесть лет около 20 картин. Самая первая и самая большая – «Тайная вечеря». К слову, для того чтобы вышить икону, сначала нужно получить благословение священнослужителя.

Сперва нужно получить благословение батюшки. Мастер из Столбцов рассказала, с чего начинается вышивание икон бисером-4

Светлана Феер, библиотекарь Столбцовской детской библиотеки:
Одна работа идет от одного до шести месяцев – это более маленькие. А если уже побольше – все зависит от размера – до года. В каждую икону я вкладываю душу. Когда вышиваю, получаю от каждой работы радость, успокоение. Они все освященные. Я, когда вышиваю, иду, освящаю в церкви иконы свои, так как иконы мои висят дома у меня.

Сперва нужно получить благословение батюшки. Мастер из Столбцов рассказала, с чего начинается вышивание икон бисером-7

Также на выставке Светлана поделилась своим наследством – рушниками бабушки и прабабушки, украшенными цветами и узорами. Произведениям уже более 80 лет.

# Православные в Беларуси # Культура # Светлана Феер # Фотофакт

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