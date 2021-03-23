Прямой эфир

Да 125-годдзя Кандрата Крапівы. Паглядзіце на адзіны ў краіне музей пісьменніка

23 марта 2021 11:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. «Ах ты, свінтус грандыёзус!» Напэўна, усе з маленства чулі гэты выраз, але адкуль ён пайшоў у народ? Вядома, належыць гэты перл, як і шматлікія іншыя, востраму пяру бацькі беларускай сатыры Кандрату Крапіве. Чаму Крапіва, і які яшчэ дагэтуль невядомы псеўданім меў знакаміты байкапісец і драматург? Ці шмат ён смяяўся ва ўласным жыцці? Як прайшоў чатыры вайны і самай моцнай зброяй абраў гумар? Праграма «Цэнтральны рэгіён» на СТБ прысвечана 125-годдзю адной з самых выбітных постацяў беларускай літаратуры.

Да 125-годдзя Кандрата Крапівы. Паглядзіце на адзіны ў краіне музей пісьменніка-1

Каб больш даведацца пра легендарнага Крапіву, мы завіталі да яго каранёў, на малую радзіму. У вёсцы Нізок не захавалася нават фундамента роднай хаты, але кожны жыхар тут ганарыцца знакамітым земляком. Уздзенская другая школа больш за 30 год носіць імя першага народнага пісьменніка Беларусі. Тут беражліва захоўваюць памяць пра знакамітага земляка ў адзіным на ўсю краіну музее Кандрата Крапівы.

Да 125-годдзя Кандрата Крапівы. Паглядзіце на адзіны ў краіне музей пісьменніка-4

Апошні экспанат – кніга да 125-годдзя майстра слова, падарунак музею ад унучкі Кандрата Кандратавіча Алены Атраховіч. Кандыдат мастацтвазнаўства і адна з самых дасведчаных даследчыкаў шматграннага таленту пісьменніка. Па яе ўнікальных успамінах і будзем гартаць малавядомыя старонкі біяграфіі Кандрата Крапівы.

Да 125-годдзя Кандрата Крапівы. Паглядзіце на адзіны ў краіне музей пісьменніка-7

Алена Атраховіч, кандыдат мастацтвазнаўства, унучка Кандрата Крапівы:
Трэба было сабраць матэрыял, асэнсаваць уласныя ўражанні, успаміны. Іх шмат. У кнігу ўключаны вельмі цікавыя матэрыялы. Напрыклад, тут надрукаваны ўрывак з п’есы «Брама неўміручасці», які, як жартаваў сам Кандрат Кандратавіч, не ўлез у п’есу. Тут ён упершыню надрукаваны, ён невялікі.

Да 125-годдзя Кандрата Крапівы. Паглядзіце на адзіны ў краіне музей пісьменніка-10

Гэтая рэч – яго пісьмовы стол. Ён вельмі яго любіў, набыў яго недзе ў 50-я гады мінулага стагоддзя і ўвесь час з ім не раставаўся, бо, відаць, добра пісалася за гэтым сталом.

Да 125-годдзя Кандрата Крапівы. Паглядзіце на адзіны ў краіне музей пісьменніка-13

Яна Шыпко, карэспандэнт:
Пакуль яшчэ няма помніка Кандрату Крапіве. Калі ўявіць, што такі з’явіцца, дзе, на ваш погляд, ён быў бы дарэчы і які ён павінен мець выгляд?

Да 125-годдзя Кандрата Крапівы. Паглядзіце на адзіны ў краіне музей пісьменніка-16

Алена Атраховіч:
У горадзе няма яшчэ помніка Кандрату Крапіве. І калі ўявіць сабе, дзе ён можа быць, – я бачыла бы гэты помнік у жанравым стылі. Не манументальны, а ў жанравым. Побач – героі баек, безумоўна. Такім чынам, гэты помнік мог бы існаваць у нейкім парку, скверыку.

Да 125-годдзя Кандрата Крапівы. Паглядзіце на адзіны ў краіне музей пісьменніка-19

Я вучуся ў школе, якая мае яго імя. Праходзім яго розныя байкі. Вельмі добры пісьменнік.

Да 125-годдзя Кандрата Крапівы. Паглядзіце на адзіны ў краіне музей пісьменніка-22

Ён падымае вельмі важныя тэмы на гэты момант і на момант усяго жыцця, таму мы з тэатрам пытаемся паказаць яго творчасць не толькі ў пісьмовым выглядзе, а на справе – з касцюмамі і іншым.

# Белорусские писатели # Культура # Алена Атраховіч # Яна Шипко # Кандрат Крапіва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Превращаю формулы в стихотворения». Учительница математики нашла способ легко объяснить сложную теорию
21 марта 2021 18:27

«Превращаю формулы в стихотворения». Учительница математики нашла способ легко объяснить сложную теорию

«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС
21 марта 2021 16:29

«Про зайчиков будет песня, например». Лидер группы «Галасы ЗМеста» о «Евровидении», новых текстах и решении ЕВС

Стали актёрами и оказались там, где ещё не был зритель. «Ночь в театре» в Бресте. Как это было?
20 марта 2021 20:17

Стали актёрами и оказались там, где ещё не был зритель. «Ночь в театре» в Бресте. Как это было?