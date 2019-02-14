Жанет вместо Агилеры: мюзикл «Бурлеск» поставили в Молодёжном театре эстрады

С 14 лет она пишет пьесы, много лет ставит детские и взрослые спектакли, три года трудилась над постановками Главной ёлки страны. Осенью состоялась премьера её мюзикла «Мэрилин Монро, поиграем в любовь», а совсем недавно она стала художественным руководителем театра эстрады. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель Молодёжного театра эстрады – Владислава Артюковская, певица, артистка Молодёжного театра эстрады – Жанет и певица, артистка Молодёжного театра эстрады – Екатерина Медведева.

8 марта – концерт «Имя любимое моё» и эстрадный мюзикл «Бурлеск» тоже не за горами, как можно было всё успеть? Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодёжного театра эстрады:

Можно было, конечно, долго восседать на троне, смотреть, всматриваться и ничего не делать. Но я когда вступила в должность, первое, что я сказала, что имитации бурной деятельности не будет и мы будем работать. А как не лучше показать, что нужно делать, как не сделать это самому, поэтому так я взяла на данный момент две эти премьеры, с которыми я с удовольствием работаю. Это концерт «Имя любимое моё» – тоже никогда ничего подобного не было: то, что каждая песня будет посвящена имени.

И «Бурлеск», потому что это – эстрадный мюзикл, совершенно другой жанр, ничего до этого не делали в театре. И очень интересно посмотреть. Это мировой хит, очень сложные вокальные партии. Прекрасно, что наши девочки и наши ребята с этим справляются, потому что это пела Кристина Агилера, если уже так сказать, это певица №1 во всём мире, а у нас поёт Жанет и не хуже. Есть места, где она, действительно блистает, лучше, я бы сказала, лучше. Поэтому да, это интересно.