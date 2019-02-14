«Многие уникальны и созданы впервые». Первая карта ВКЛ и ещё более 400 материалов вошли в «Вялікі гістарычны атлас Беларусі»
Национальный конкурс «Искусство книги» подвёл итоги работы белорусских книгоиздателей в 2018 году и наградил победителей в 14 номинациях. Номинация «Триумф» присуждена 4-хтомному изданию «Вялікі гістарычны атлас Беларусі», выпущенному РУП «Белкартография».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главный редактор РУП «Белкартография» – Галина Ляхова.
Чем уникально это издание?
Галина Ляхова, главный редактор РУП «Белкартография»:
Это, действительно, уникальное по содержанию и картографическому исполнению произведение. Это научно-справочное картографическое издание, в которое вложен колоссальный труд историков и картографов. Это совместный труд продолжался более 10 лет, в результате чего издано такое уникальное произведение, которое отражает всё историческое прошлое в едином формате: от древности, от появления человека на белорусских землях и до сегодняшних времён. Более 400 карт присутствует на страницах этого произведения. Многие карты уникальные и созданы впервые, потому что использованы были наработки этих белорусских учёных и картографов. Более 60 специалистов были привлечены к разработке содержания этих карт.
Конечно, уникальность этого произведения огромная, с точки зрения, что здесь научно выверенное историческое представление о развитии всех этапов развития нашего государства.
Это те самые карты, которые у нас отсутствовали и которые были только у западных послов.
Галина Ляхова:
Да. Вы как раз смотрите один из разделов, который посвящен репродукциям старинных карт. Репродукции, подготовленные во втором томе, это представление зарубежных картографов. Первая карта ВКЛ, подготовленная Маковским по распоряжению Сиротки Радзивилла.
Вот эти материалы, которые поступали для того, чтобы создать эту карту, в виде порой архивов, перечни населенных пунктов, это нужно нанести на карту, это нужно увязать между собой название, это нужно проделать огромную работу, а информация интересная. Глядя на эту карту, можно найти населённый пункт и кто владел этим имением, кто утратил, а кто его приобрёл в период, когда были разделы Речи Посполитой.
РУП «Белкартография» готовит ещё что-то масштабное?
Галина Ляхова:
Готовим, мы планируем издать однотомное издание, в котором будут представлены основные карты из четырёх томов.