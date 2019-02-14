«Многие уникальны и созданы впервые». Первая карта ВКЛ и ещё более 400 материалов вошли в «Вялікі гістарычны атлас Беларусі»

Национальный конкурс «Искусство книги» подвёл итоги работы белорусских книгоиздателей в 2018 году и наградил победителей в 14 номинациях. Номинация «Триумф» присуждена 4-хтомному изданию «Вялікі гістарычны атлас Беларусі», выпущенному РУП «Белкартография».

Галина Ляхова, главный редактор РУП «Белкартография»: Это, действительно, уникальное по содержанию и картографическому исполнению произведение. Это научно-справочное картографическое издание, в которое вложен колоссальный труд историков и картографов. Это совместный труд продолжался более 10 лет, в результате чего издано такое уникальное произведение, которое отражает всё историческое прошлое в едином формате: от древности, от появления человека на белорусских землях и до сегодняшних времён. Более 400 карт присутствует на страницах этого произведения. Многие карты уникальные и созданы впервые, потому что использованы были наработки этих белорусских учёных и картографов. Более 60 специалистов были привлечены к разработке содержания этих карт.

Конечно, уникальность этого произведения огромная, с точки зрения, что здесь научно выверенное историческое представление о развитии всех этапов развития нашего государства.

Это те самые карты, которые у нас отсутствовали и которые были только у западных послов.

Галина Ляхова:

Да. Вы как раз смотрите один из разделов, который посвящен репродукциям старинных карт. Репродукции, подготовленные во втором томе, это представление зарубежных картографов. Первая карта ВКЛ, подготовленная Маковским по распоряжению Сиротки Радзивилла.