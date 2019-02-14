У яе руках папера пераўтвараецца ў прыгожыя карагоды i кветкi. Як народны майстар стварае ўнікальныя выцінанкі

Наталля Адзiнец, народны майстар Рэспублікі Беларусь:

У нас в деревне, в Речени ставили крест, я вырезала полотенце. И Сергей Выскварка подошёл ко мне и говорит: кто у вас вырезал? Я говорю, что сама. С тех пор пошло.