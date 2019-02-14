Прямой эфир

У яе руках папера пераўтвараецца ў прыгожыя карагоды i кветкi. Як народны майстар стварае ўнікальныя выцінанкі

14 февраля 2019 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Усё жыццё Наталля Рыгораўна з песняй. І ў свае 85 выступае ў народным калектыве «Шчодрык». Талент перадаўся ад бацькоў. А мама Фядора навучыла яшчэ выцінанке. Пасля вайны упрыгожваць дом не было чым, і з 10 гадоў дзяўчынка пачала выразаць з газеты фiранкi і рушнікі. Але нават не ведала, што гэта мастацтва. Пакуль не сустрэла мясцовага этнографа.

У яе руках папера пераўтвараецца ў прыгожыя карагоды i кветкi. Як народны майстар стварае ўнікальныя выцінанкі-1

Наталля Адзiнец, народны майстар Рэспублікі Беларусь:
У нас в деревне, в Речени ставили крест, я вырезала полотенце. И Сергей Выскварка подошёл ко мне и говорит: кто у вас вырезал? Я говорю, что сама. С тех пор пошло.

У яе руках папера пераўтвараецца ў прыгожыя карагоды i кветкi. Як народны майстар стварае ўнікальныя выцінанкі-4

Так, з хаты выцiнанка выйшла ў масы. Сёння Наталля Рыгораўна перадае майстэрства новаму пакаленню. Прыходзіць у рэчаньскую школу і дом культуры. Папяровая казка захапіла і дарослых. Тут кожны можа прыдумаць нешта свае.

У яе руках папера пераўтвараецца ў прыгожыя карагоды i кветкi. Як народны майстар стварае ўнікальныя выцінанкі-7

Як народны майстар стварае ўнікальныя выцінанкі? Даведаецеся, паглядзеўшы відэаматэрыял.

# Год малой родины # Культура # Наталля Адзiнец # Дзяніс Комар # Ганна Ціханоўская # Фотофакт # Культура Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Копыль принял эстафету международного выставочного проекта шести музеев из пяти стран
13 февраля 2019 19:35

Копыль принял эстафету международного выставочного проекта шести музеев из пяти стран

«Господи, дай зацепить хотя бы одно сердечко». В Минске проходит театральный форум «Меня точно не коснется»
13 февраля 2019 12:18

«Господи, дай зацепить хотя бы одно сердечко». В Минске проходит театральный форум «Меня точно не коснется»

Братья-музыканты Вергейчики: «У нашей бабушки был аккордеон – мы его позаимствовали и начали заниматься»
13 февраля 2019 09:27

Братья-музыканты Вергейчики: «У нашей бабушки был аккордеон – мы его позаимствовали и начали заниматься»