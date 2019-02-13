Копыль принял эстафету международного выставочного проекта шести музеев из пяти стран
Новости Беларуси. «Путями языка и литературы». Копыль принял эстафету международного выставочного проекта шести музеев из пяти стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В экспозиции собраны поэтические сокровища, созданные Янкой Купалой, Адамом Мицкевичем, Александром Пушкиным и другими известными литераторами. Подробности жизни и творчества писателей представили ученые Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши.
Татьяна Воронцова, старший научный сотрудник Копыльского районного краеведческого музея:
Как говорил Гете, чтобы познакомиться с творчеством поэта, надо побывать у него на родине. Не у каждого такая возможность есть, и благодаря этому международному выставочному проекту сегодня можно познакомиться с уникальными людьми, гениями, которые представляют эти музеи.
2019 год все-таки является продолжением Года малой родины. Это, я думаю, будет интересно для всех жителей нашего города.
Выставка приурочена к Году европейской культуры и объединила музеи под лозунгом «Сохраняем наследство».
Ближе познакомиться с жизнью и творчеством знаменитых поэтов разных народов можно до 10 марта.