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Копыль принял эстафету международного выставочного проекта шести музеев из пяти стран

13 февраля 2019 19:35
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Новости Беларуси. «Путями языка и литературы». Копыль принял эстафету международного выставочного проекта шести музеев из пяти стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В экспозиции собраны поэтические сокровища, созданные Янкой Купалой, Адамом Мицкевичем, Александром Пушкиным и другими известными литераторами. Подробности жизни и творчества писателей представили ученые Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши.

Копыль принял эстафету международного выставочного проекта шести музеев из пяти стран-1

Татьяна Воронцова, старший научный сотрудник Копыльского районного краеведческого музея:
Как говорил Гете, чтобы познакомиться с творчеством поэта, надо побывать у него на родине. Не у каждого такая возможность есть, и благодаря этому международному выставочному проекту сегодня можно познакомиться с уникальными людьми, гениями, которые представляют эти музеи.

2019 год все-таки является продолжением Года малой родины. Это, я думаю, будет интересно для всех жителей нашего города.

Копыль принял эстафету международного выставочного проекта шести музеев из пяти стран-4

Выставка приурочена к Году европейской культуры и объединила музеи под лозунгом «Сохраняем наследство».

Ближе познакомиться с жизнью и творчеством знаменитых поэтов разных народов можно до 10 марта.

# Белорусские писатели # Культура # Татьяна Воронцова # Фотофакт

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