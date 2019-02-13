В экспозиции собраны поэтические сокровища, созданные Янкой Купалой, Адамом Мицкевичем, Александром Пушкиным и другими известными литераторами. Подробности жизни и творчества писателей представили ученые Беларуси, России, Литвы, Латвии и Польши.

Новости Беларуси. «Путями языка и литературы». Копыль принял эстафету международного выставочного проекта шести музеев из пяти стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Воронцова, старший научный сотрудник Копыльского районного краеведческого музея:

Как говорил Гете, чтобы познакомиться с творчеством поэта, надо побывать у него на родине. Не у каждого такая возможность есть, и благодаря этому международному выставочному проекту сегодня можно познакомиться с уникальными людьми, гениями, которые представляют эти музеи.

2019 год все-таки является продолжением Года малой родины. Это, я думаю, будет интересно для всех жителей нашего города.