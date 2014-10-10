Жалоба на концертное агентство «Парус У»: не возвращают деньги за несостоявшийся концерт

Что такое шоу-бизнес? Это когда сначала человек из кожи лезет, чтобы стать известным, а затем всю жизнь прячется от фанатов. Герои этого сюжета широкой публике еще неизвестны, но шоу-бизнес уже возненавидели.

Театральная концертная деятельность всегда нуждалась в бдительном контроле. Еще в начале 1990 о проведении концертов заявляли все кому не лень. Но все изменилось, когда в 1995 году Правительством было решено выдавать концертным агентства гастрольные удостоверения, которые давали право и гарантию на проведение мероприятия. В наше время, кажется, беспокоится не о чем. Однако минчанка Светлана Ткачик не уверена: долгожданный поход на шоу мирового уровня обернулся для нее полным разочарованием.

Светлана Ткачик:

Мы с мужем хотели пойти на шоу «Троя» и приобрели билеты в кассе. Мы приехали в сам день, 4 марта 2004 года ко Дворцу спорта, где должно было состояться это шоу. Там было объявление, что не состоится шоу по причине, что декорации не могут пройти через Украину.

Представление турецкого танцевального ансамбля Огни Анатолии «Троя» — это шоу, интерпретирующее языком танца бессмертную поэму Гомера. Постановки ансамбля, вошедшего в книгу рекордов Гиннеса, по достоинству оценивали королевские особы, президенты и премьер-министры разных стран. Однако белорусский зритель такой чести не удостоился. И виною тому не коллектив с мировым именем, а некое Частное Предприятие «Парус У».

Светлана Ткачик:

Был телефон оставлен: если вы вдруг захотите вернуть деньги, звоните по такому-то номеру телефона. Мы позвонили по этому номеру, нам сказали перезвонить позже. Позже нам сказали, что эта организация представила себя к ликвидации. Разговаривала со мной по телефону ликвидатор Вихрова Ольга Евгеньевна. Она сказала, чтобы мы в течение ближайшего времени написали ей на абонентский ящик заявление, чтобы вернули деньги.

Так Светлана и поступила, написала письмо, отправила его по почте, и даже сделала его ксерокопию. Казалось бы, дело осталось за малым, просто немного подождать. Но ответа не поступало. На телефонные звонки Ольга Вихрова просила ещё немного времени. А в июне 2014 года всё та же Ольга и вовсе отключила телефон. Видимо надоели «назойливые» клиенты.

Светлана Ткачик:

Я не знаю, эта Ольга Евгеньевна, реально она существует или нет. Но в Интернете есть информация, что эта организация находиться на стадии ликвидации. Ответа мне в последующем не пришло. Мы купили билеты по 550 тыс. Я сижу в декретном отпуске, я не могу себе позволить раскидываться такими деньгами.

Еще в июне 2013 года директор концертного агентства «Парус У» всецело поддерживал пострадавших граждан от рук такого рода мошенничества. В одном из интервью он бурно обсуждал недобросовестные концертные агентства. Цитата: Один такой организатор гастролей в Беларуси есть. К сожалению, он пока непотопляем, а потому портит бизнес всем остальным. Возникает вопрос: кем себя считает Анатолий? Добропорядочным и честным человеком? Еще одна наша героиня думает совсем иначе.

Татьяна Жавнерович:

В один прекрасный момент я увидела в Интернете, что шоу переносится. Вначале информации о том, что шоу не состоится, не было. Попыталась дозвониться по телефонам, которые были указаны, никто не снимал трубку. Через неделю звонков, я дозвонилась до женщины, которая изначально не представилась, как ликвидатор, а представилась как представитель компании. Сказала, что информация о возврате денег поступит позже, а пока что, ждите.

История вновь повторилась. Долгие обещания, просьба подождать ещё немного и в итоге Ольга Вихрова сказала, что надо написать заявление, что Татьяна и сделала. Однако надежды на возврат своих денег так и не появилось.

Татьяна Жавнерович:

Прямым текстом было сказано, как вы понимаете, ничего вы не получите. Срок на написание заявление около нескольких месяцев. Те, кто ждали переноса шоу, так это заявление и не написали.

С подобной ситуацией столкнулась не одна тысяча людей. Многие до сих пор ждут и надеются, что шоу «Троя», как и было обещано, всё-таки состоится в октябре нынешнего года. Но те, кто уже ни во что не верят, создали в социальных сетях сообщество, в котором пострадавшие от концертного агентства «Парус У» задают множество вопросов друг другу и не могут понять, почему не защищены их потребительские права.

Виктория Осипова, юрист:

В этом случае необходимо разыскать информацию о фирме. Например, на сайте журнала «Юстиция Беларуси». Если из этой информации будет следовать, что фирма находится в состоянии ликвидации, то необходимо, чтобы потребитель предъявил претензии к должнику, то есть претензии кредитора к должнику. Потребитель является кредитором, фирма, которая должна — должником.

В течение двух месяцев руководство частного предприятия обязано прислать ответ, в котором должны быть рассмотрены все решения существующей проблемы. Если же ответа не будет, то потребитель имеет полное право подать иск в суд. И уже через судебные органы должник будет обязан выплатить нужную сумму. Как говорится, искусство требует жертв, но не пожертвований из зрительских кошельков.

И в завершение сюжета совет всем телезрителям: не можешь петь, попробуй танцевать. Не можешь танцевать? Попробуй играть музыку. Не можешь играть? Тогда тебе прямая дорога в шоу-бизнес.