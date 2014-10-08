В Витебске открылась выставка, все экспонаты которой сплетены из лозы

Новости Беларуси. В Витебске открылась выставка с национальным колоритом. Все её экспонаты сделаны, а точнее сплетены, из лозы. Это около сотни работ — от крохотных шкатулок до массивных столов и кресел. Подготовились витебские мастера и к зиме — из лозы они сделали даже детские санки. Ну, а центральное место на вернисаже заняли корзины из лозы. Наши предки верили в чудодейственную силу этого природного материала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Струнченко, ведущий методист Витебского областного методического центра народного творчества:

Нашыя продкі верылі, што калі дакрануцца да лазы, то можна назаўсёды атрымаць здароўе, багацце, шчасце и, канеше, прыгажосць. И сёння, тыя майстры, якія прадстаўляюць на нашай выставе «Лазовы кош» свае вырабы, яны усё у нас вельмі прыгожыя і вельмі дужыя.

Василий Симанович, член Белорусского Союза мастеров народного творчества:

Особенность нашего региона — традиционно заплетали черемухой. То есть это отличительная такая черта. Наверное, было больше такого материала. То есть обычно исходят из того, что под рукой больше.

Открылась выставка с национальным колоритом, как и полагается, с народных песен и забав. А для желающих организовали мастер-класс по лозоплетению.

Посетители выставки:

— Надо сначала найти веточки, потом их правильно согнуть, чтобы они не поломались. Мне кажется, что здесь очень интересно и очень увлекательно узнать как плести.

— Поднимается настроение. Совершенно по-другому на все это смотришь. И поражает что у нас и молодые, и старые приобщены к этому всему. Это очень хорошо.