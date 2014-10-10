Любители народного творчества Иван Самец, Валентина Рябцева и Рустам Ачилов в программе «УТРО» на СТВ

Зачастую, о пожилых людях говорят, что они постоянно жалуются на плохое самочувствие и настроение, но только не наши гости, которые поделились своим хорошим настроением, исполнили юмористические частушки и трогательные, душевные песни... Гости программы «УТРО» на СТВ - Валентина Рябцева, Иван Самец, Рустам Ачилов.

Рустам, вы по национальности узбек. Тем не менее Вы в Беларуси. Культура Беларуси стала Вам близка?

Рустам Ачилов:

В Беларуси с 1986 года, сразу после Чернобыля. Культура Беларуси стала для меня настолько близка, что я даже себя не отделяю от нее и не представляю в ином варианте.

Что Вам понравилось в белорусской культуре. Чего нет в Вашей - родной?

Рустам Ачилов:

Намного больше общего в наших культурах, ежели различий.

Почему Вы решили запеть, заняться искусством?

Валентина Рябцева:

Мы уже больше года общаемся в своем Центре социального обеспечения и дневного пребывания в Жодино. Нам там очень нравится. А куда старикам деваться? Ожидать скорую дома? Так лучше прийти сюда - самим попеть, другим что-то подпеть. Выйдем, посидим на лавочке. Вот только проблема - лавочек нет. Сделали красивый скверик, а лавочек нет.

Много ли людей пожилого возраста приходит в Ваш центр?

Валентина Рябцева:

В нашем коллективе «Сузор’е» около 18 человек. Мы там и сценки играем, и театр у нас, и песни, и стихи, и частушки… А приходят посмотреть, послушать пообщаться около 100 человек. Всего у нас там числится где-то около 250 человек.

Рустам, Вы исполнитель авторских песен в Центре туризма и краеведения. Вы - незаменимый человек с гитарой у костра…

Рустам Ачилов:

Мы сейчас не только при социальном центре. Наш ансамбль называется «Мужыки». Буквально на днях будет 10-летие ансамбля. Семь мужиков самого разного возраста. Самому старшему - 72 года, а самому молодому - 16.

Белорусские слова льются в Ваших песнях совершенно свободно. Насколько сложно было привыкнуть к нашей речи?

Рустам Ачилов:

Абсолютно не трудно. Само собой пошло.

Вам удается встречаться с коллективами уже в возрасте, подобно Вашему коллективу?

Валентина Рябцева:

Очень хорошо, что есть такие коллективы! И очень хорошо, чтобы было побольше этих центров. Потому что молодёжи то есть, где провести своё время, а пенсионерам - куда им пойти!? Тем более, что их не так уж везде принимают. А у нас - всегда открытые двери!