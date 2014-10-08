Новости Беларуси. «Беларусь в годы Великой войны». Передвижную выставку к 100-летию Первой мировой создали могилевские историки. В экспозиции разместились уникальные фотографии и материалы, которые рассказывают о трагических событиях тех лет.

Могилев в ней занимает одно из центральных мест, поскольку здесь долгое время располагалась Ставка Верховного Главнокомандующего российской армией.

Среди других интересных фактов, например, тот, что в областном центре в районе железнодорожного вокзала находился полигон для испытаний новых типов оружия, на которых присутствовал лично император Николай II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.