Прямой эфир

Передвижную выставку к 100-летию Первой мировой создали могилевские историки

08 октября 2014 06:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Беларусь в годы Великой войны». Передвижную выставку к 100-летию Первой мировой создали могилевские историки. В экспозиции разместились уникальные фотографии и материалы, которые рассказывают о трагических событиях тех лет.

Могилев в ней занимает одно из центральных мест, поскольку здесь долгое время располагалась Ставка Верховного Главнокомандующего российской армией.

Среди других интересных фактов, например, тот, что в областном центре в районе железнодорожного вокзала находился полигон для испытаний новых типов оружия, на которых присутствовал лично император Николай II, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Выставки # Выставки в Беларуси и мире # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Репродукции работ современных белорусских художников 7 октября появятся во Франции
07 октября 2014 11:31

Репродукции работ современных белорусских художников 7 октября появятся во Франции

В Гомеле открылась выставка «Гуманность во время войны»
07 октября 2014 11:27

В Гомеле открылась выставка «Гуманность во время войны»

Выдающийся белорусский художник современности Григорий Нестеров: о выставке «Стремление к абсолютному»
07 октября 2014 10:01

Выдающийся белорусский художник современности Григорий Нестеров: о выставке «Стремление к абсолютному»