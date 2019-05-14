Во Франции стартует 72-й Каннский кинофестиваль: кто поборется за награды

Новости Франции. Во Франции открывается 72-й Каннский кинофестиваль. В 2019 году за главную награду конкурса будет бороться 21 фильм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже известно, что «Золотую пальмовую ветвь» за выдающуюся карьеру в кинематографе вручат французскому актеру Алену Делону. Каннское состязание откроет фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают».