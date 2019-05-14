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Во Франции стартует 72-й Каннский кинофестиваль: кто поборется за награды

14 мая 2019 08:55
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Новости Франции. Во Франции открывается 72-й Каннский кинофестиваль. В 2019 году за главную награду конкурса будет бороться 21 фильм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции стартует 72-й Каннский кинофестиваль: кто поборется за награды-1

Уже известно, что «Золотую пальмовую ветвь» за выдающуюся карьеру в кинематографе вручат французскому актеру Алену Делону. Каннское состязание откроет фильм Джима Джармуша «Мертвые не умирают».

Во Франции стартует 72-й Каннский кинофестиваль: кто поборется за награды-4

В конкурсную программу также вошла картина Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с Леонардо Ди Каприо, Брэдом Питтом и Марго Робби. Фестиваль завершится 25 мая.

# Каннский кинофестиваль # Культура # Ален Делон # Марго Робби # Квентин Тарантино # Леонардо Ди Каприо # Фотофакт

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