Кто пройдёт в финал «Евровидения-2019»? Имена конкурсантов назовут в ночь на 17 мая

Новости Беларуси. В ночь на 17 мая определится весь список конкурентов белорусской представительницы на «Евровидении», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Тель-Авиве пройдет второй полуфинал. В отборе 18 участников, и лишь 10 из них выступят в итоговом шоу конкурса.

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Путевку в финал для нашей страны уже завоевала 16-летняя Зинаида Куприянович, больше известная как ЗЕНА. Сейчас она продолжает усердно готовиться к субботнему выступлению. Поздним вечером 18 мая определится победитель конкурса «Евровидение-2019».

ZENA в финале «Евровидения-2019». Вот как отреагировали фанаты конкурса на её выступление