Здание уцелело в двух войнах. Как реставрируют дворцово-парковый комплекс XIX века в Жиличах?

Новости Беларуси. В Беларуси активно восстанавливают и приводят в порядок не только памятники героям войны. При поддержке Минкульта вторую жизнь получают и памятники архитектуры – наше историческое наследие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад Мы решили съездить в Жиличи – там в 2021 году развернутся самые масштабные работы по реконструкции. Яна Шипко узнала, как преобразится дворцово-парковый комплекс и когда итоги этой работы смогут увидеть белорусы и многочисленные туристы.

Дворец уцелел в двух войнах. В годы оккупации тут размещался немецкий госпиталь, после – сельхозтехникум. Советское прошлое наложило многослойный отпечаток на колонны и лепнину. Покрывалась вся эта красота масляной краской, которая местами лежала в семь-восемь разноцветных слоев.

Лилия Карлович, мастер отделочных работ:

Была краска темная, облупленная, потом мы все расчищали аккуратно, слой за слоем. Потом начинали гипсовать, доводить до состояния, чтобы было ровно, шпаклевали, грунтовали, потом наносились лаки, краски, золото. Получается эта красота.

Яна Шипко, корреспондент:

Одно из самых главных украшений дворца – это лепнина на потолках. Прямо глаз не оторвать! Чтобы восстановить полностью это великолепие, понадобится изготовить еще сотни и сотни таких элементов.

На масштабные работы в 2021 году Министерством культуры выделено более семи миллионов рублей. Что самое дорогое в огранке исторической жемчужины, так и не скажешь. Позолота ли, камин с люстрами или просто количество уникальной лепнины. Среди строительных лесов сейчас развернулся целый цех.

Владислав Кулакевич, директор Жиличского исторического комплекса-музея:

Здесь идет процесс восстановления утраченных элементов лепнины. Те элементы, которые сохранились, иногда нужно скопировать, чтобы восстановить не сохранившиеся. Их обрабатывают, расчищают, потом покрывают специальными составами, силиконом. Получается силиконовая форма, в которую затем отливают гипс, и получается такой результат.

Жиличский музей мечтает, что когда-нибудь туристы смогут увидеть весь комплекс панской жизни. Каретный сарай, бывший завод помещиков, красивейший пруд. О хозяйстве Булгаков сейчас напоминают колоритные, но заброшенные постройки неподалеку от дворца.

Антон Астапович, руководитель Республиканского общества охраны памятников истории и культуры:

Цудоўныя ўнікальныя аб’екты. Засталіся фрагменты гаспадарчага двара: стайні, кароўнікі, свірны з чырвонай цэглы. Шматлікія з іх, канешне, у аварыйным стане, але ж яны ўсё роўна ствараюць непаўторны культурны ландшафт. Калі гэта ўсё захаваць, закансерваваць – нават не патрабуе рэстаўрацыі, проста якасная кансервацыя. Гэтыя руіны выглядаюць вельмі рамантычна.