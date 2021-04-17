«Чтобы много читали». Главный дирижёр Президентского оркестра дал советы новичкам

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к главному дирижеру Президентского оркестра Виталию Кульбакову.

Виталий Кульбаков – главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь. Возглавил оркестр в декабре 2020 года. Пришел в коллектив 17 лет назад. Влада Родовская:

Когда и как вы приняли решение стать дирижером?

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Точно не помню, это долгий был эволюционный процесс. Не могу сказать, когда я принял это решение. Постепенно вливаясь в профессию, знакомясь с ней, я принял решение. Осознанно – когда учился в консерватории. Влада Родовская:

Какими качествами должен обладать дирижер? Виталий Кульбаков:

Большая совокупность качеств. Это трудолюбие, жажда познания чего-то нового. Это работа с людьми. Конечно, музыкальные дисциплины должны присутствовать у дирижера – знание всех музыкальных дисциплин.

Влада Родовская:

Каков был ваш путь становления? Виталий Кульбаков:

У меня был долгий путь становления, он начался после моего семилетия. Родители меня отправили в детскую студию, потом я перешел в детскую музыкальную школу, потом я поступил в музыкальное училище, впоследствии закончил Белорусскую государственную академию музыки.

Влада Родовская:

Что самое трудное для вас в вашей профессии? Виталий Кульбаков:

В моей профессии я не вижу трудностей. Трудности я сравниваю с какими-то преградами, мне интересно их преодолевать. Трудностей как таковых у меня нет. Я не замечаю трудности. Влада Родовская:

Какое произведение вы считаете самым сложным для оркестра? Виталий Кульбаков:

Конкретное произведение я назвать не могу, которое самое сложное. Я думаю, в каждом произведении, в различных жанрах, стилях есть свои сложности. По ходу мы их решаем.

Влада Родовская:

Чем вы предпочитаете дирижировать: палочкой или рукой? Виталий Кульбаков:

Когда идет техническая часть, то есть репетиционный процесс, я дирижирую без палочки. Обычно у меня в руках находится простой карандаш, потому что все произведения, которые приходят в оркестр, в основном это аранжировки наших аранжировщиков оркестра. Это новые произведения, осмысленные. Это переложение, сделанное аранжировщиками для нашего оркестра.

Влада Родовская:

Зачем нужны дирижеры, если музыканты и так знают, как играть? Виталий Кульбаков:

Каверзный вопрос. Дирижер должен всех музыкантов соединить в общий коллектив, создать ансамбль, создать общее видение и концепцию того или иного произведения. Влада Родовская:

Какой карьерный рост у дирижера? Виталий Кульбаков:

Я думаю, что карьерный рост у дирижера – это создание и освоение каких-то новых программ, интересных зрителю и слушателю.

Влада Родовская:

Что вам нравится в вашей профессии? Виталий Кульбаков:

Больше всего мне нравится общение с людьми. Я люблю работать с коллективом, а когда этот коллектив большой, мне интересно взаимодействовать, решать какие-то вопросы. Влада Родовская:

Дайте совет начинающим дирижерам. Виталий Кульбаков:

Советую начинающим дирижерам, чтобы много читали и руководствовались опытом именитых дирижеров, чтобы на своем пути некоторые ошибки обойти стороной.