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«Чтобы много читали». Главный дирижёр Президентского оркестра дал советы новичкам

17 апреля 2021 12:10
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Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к главному дирижеру Президентского оркестра Виталию Кульбакову.

«Чтобы много читали». Главный дирижёр Президентского оркестра дал советы новичкам -1

Виталий Кульбаков – главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь. Возглавил оркестр в декабре 2020 года. Пришел в коллектив 17 лет назад.

Влада Родовская:
Когда и как вы приняли решение стать дирижером?

«Чтобы много читали». Главный дирижёр Президентского оркестра дал советы новичкам -4

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:
Точно не помню, это долгий был эволюционный процесс. Не могу сказать, когда я принял это решение. Постепенно вливаясь в профессию, знакомясь с ней, я принял решение. Осознанно – когда учился в консерватории.

Влада Родовская:
Какими качествами должен обладать дирижер?

Виталий Кульбаков:
Большая совокупность качеств. Это трудолюбие, жажда познания чего-то нового. Это работа с людьми. Конечно, музыкальные дисциплины должны присутствовать у дирижера – знание всех музыкальных дисциплин.

«Чтобы много читали». Главный дирижёр Президентского оркестра дал советы новичкам -7

Влада Родовская:
Каков был ваш путь становления?

Виталий Кульбаков:
У меня был долгий путь становления, он начался после моего семилетия. Родители меня отправили в детскую студию, потом я перешел в детскую музыкальную школу, потом я поступил в музыкальное училище, впоследствии закончил Белорусскую государственную академию музыки.

«Чтобы много читали». Главный дирижёр Президентского оркестра дал советы новичкам -10

Влада Родовская:
Что самое трудное для вас в вашей профессии?

Виталий Кульбаков:
В моей профессии я не вижу трудностей. Трудности я сравниваю с какими-то преградами, мне интересно их преодолевать. Трудностей как таковых у меня нет. Я не замечаю трудности.

Влада Родовская:
Какое произведение вы считаете самым сложным для оркестра?

Виталий Кульбаков:
Конкретное произведение я назвать не могу, которое самое сложное. Я думаю, в каждом произведении, в различных жанрах, стилях есть свои сложности. По ходу мы их решаем.

«Чтобы много читали». Главный дирижёр Президентского оркестра дал советы новичкам -13

Влада Родовская:
Чем вы предпочитаете дирижировать: палочкой или рукой?

Виталий Кульбаков:
Когда идет техническая часть, то есть репетиционный процесс, я дирижирую без палочки. Обычно у меня в руках находится простой карандаш, потому что все произведения, которые приходят в оркестр, в основном это аранжировки наших аранжировщиков оркестра. Это новые произведения, осмысленные. Это переложение, сделанное аранжировщиками для нашего оркестра.

«Чтобы много читали». Главный дирижёр Президентского оркестра дал советы новичкам -16

Влада Родовская:
Зачем нужны дирижеры, если музыканты и так знают, как играть?

Виталий Кульбаков:
Каверзный вопрос. Дирижер должен всех музыкантов соединить в общий коллектив, создать ансамбль, создать общее видение и концепцию того или иного произведения.

Влада Родовская:
Какой карьерный рост у дирижера?

Виталий Кульбаков:
Я думаю, что карьерный рост у дирижера – это создание и освоение каких-то новых программ, интересных зрителю и слушателю.

«Чтобы много читали». Главный дирижёр Президентского оркестра дал советы новичкам -19

Влада Родовская:
Что вам нравится в вашей профессии?

Виталий Кульбаков:
Больше всего мне нравится общение с людьми. Я люблю работать с коллективом, а когда этот коллектив большой, мне интересно взаимодействовать, решать какие-то вопросы.

Влада Родовская:
Дайте совет начинающим дирижерам.

Виталий Кульбаков:
Советую начинающим дирижерам, чтобы много читали и руководствовались опытом именитых дирижеров, чтобы на своем пути некоторые ошибки обойти стороной.

«Чтобы много читали». Главный дирижёр Президентского оркестра дал советы новичкам -22

Влада Родовская:
Какие у вас творческие планы и где вас можно увидеть?

Виталий Кульбаков:
В ближайшее время во Дворце Республики состоится концерт народной артистки России и Грузии Тамары Михайловны Гвердцители, 24 апреля. Она представит зрителю новую программу и, конечно, свои старые хиты.

# Музыка # Культура # Влада Родовская # Виталий Кульбаков # Тамара Гвердцители # Фотофакт

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