«Чтобы много читали». Главный дирижёр Президентского оркестра дал советы новичкам

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к главному дирижеру Президентского оркестра Виталию Кульбакову.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к главному дирижеру Президентского оркестра Виталию Кульбакову.
Виталий Кульбаков – главный дирижер Заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь. Возглавил оркестр в декабре 2020 года. Пришел в коллектив 17 лет назад.
Влада Родовская:
Когда и как вы приняли решение стать дирижером?
Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:
Точно не помню, это долгий был эволюционный процесс. Не могу сказать, когда я принял это решение. Постепенно вливаясь в профессию, знакомясь с ней, я принял решение. Осознанно – когда учился в консерватории.
Влада Родовская:
Какими качествами должен обладать дирижер?
Виталий Кульбаков:
Большая совокупность качеств. Это трудолюбие, жажда познания чего-то нового. Это работа с людьми. Конечно, музыкальные дисциплины должны присутствовать у дирижера – знание всех музыкальных дисциплин.
Влада Родовская:
Каков был ваш путь становления?
Виталий Кульбаков:
У меня был долгий путь становления, он начался после моего семилетия. Родители меня отправили в детскую студию, потом я перешел в детскую музыкальную школу, потом я поступил в музыкальное училище, впоследствии закончил Белорусскую государственную академию музыки.
Влада Родовская:
Что самое трудное для вас в вашей профессии?
Виталий Кульбаков:
В моей профессии я не вижу трудностей. Трудности я сравниваю с какими-то преградами, мне интересно их преодолевать. Трудностей как таковых у меня нет. Я не замечаю трудности.
Влада Родовская:
Какое произведение вы считаете самым сложным для оркестра?
Виталий Кульбаков:
Конкретное произведение я назвать не могу, которое самое сложное. Я думаю, в каждом произведении, в различных жанрах, стилях есть свои сложности. По ходу мы их решаем.
Влада Родовская:
Чем вы предпочитаете дирижировать: палочкой или рукой?
Виталий Кульбаков:
Когда идет техническая часть, то есть репетиционный процесс, я дирижирую без палочки. Обычно у меня в руках находится простой карандаш, потому что все произведения, которые приходят в оркестр, в основном это аранжировки наших аранжировщиков оркестра. Это новые произведения, осмысленные. Это переложение, сделанное аранжировщиками для нашего оркестра.
Влада Родовская:
Зачем нужны дирижеры, если музыканты и так знают, как играть?
Виталий Кульбаков:
Каверзный вопрос. Дирижер должен всех музыкантов соединить в общий коллектив, создать ансамбль, создать общее видение и концепцию того или иного произведения.
Влада Родовская:
Какой карьерный рост у дирижера?
Виталий Кульбаков:
Я думаю, что карьерный рост у дирижера – это создание и освоение каких-то новых программ, интересных зрителю и слушателю.
Влада Родовская:
Что вам нравится в вашей профессии?
Виталий Кульбаков:
Больше всего мне нравится общение с людьми. Я люблю работать с коллективом, а когда этот коллектив большой, мне интересно взаимодействовать, решать какие-то вопросы.
Влада Родовская:
Дайте совет начинающим дирижерам.
Виталий Кульбаков:
Советую начинающим дирижерам, чтобы много читали и руководствовались опытом именитых дирижеров, чтобы на своем пути некоторые ошибки обойти стороной.
Влада Родовская:
Какие у вас творческие планы и где вас можно увидеть?
Виталий Кульбаков:
В ближайшее время во Дворце Республики состоится концерт народной артистки России и Грузии Тамары Михайловны Гвердцители, 24 апреля. Она представит зрителю новую программу и, конечно, свои старые хиты.