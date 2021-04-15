В Марьиногорской школе искусств открыли уголок Игоря Лученка. В экспозиции фотографии, книги и личные вещи композитора

Новости Беларуси. Будущим музыкантам – о великом прошлом. В Марьиногорской школе искусств открылся уголок Игоря Лученка. Выставка посвящена творчеству народного артиста СССР, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Будущим музыкантам – о великом прошлом. В Марьиногорской школе искусств открылся уголок Игоря Лученка. Выставка посвящена творчеству народного артиста СССР, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В экспозиции фотографии, книги, сборники лучших произведений и вещи из личного архива композитора. Некоторые экспонаты передали из местной художественной галереи, значительная часть которой также посвящена жизни и творчеству Игоря Михайловича. В школе организованы экскурсии для учащихся.
Александр Пранович, директор Пуховичского районного краеведческого музея:
Трэба расказваць ім, вучыць, каб ведалі сваіх вялікіх паэтаў, сваіх вялікіх кампазітараў. Для гэтага існуе гэта цудоўная школа мастацтваў. Мы тут будзем таксама праводзіць выставы. Яны самі малююць, а трэба ім паказваць і прафессійных мастакоў.
Выставка будет периодически обновляться. Новые экспонаты доставят из других музеев и галерей. Параллельно работает выставка, посвященная еще одному известному классику и кумиру Игоря Лученка – Станиславу Манюшко. В школе уверены: такая историческая связь поможет детям еще сильнее проникнуться творчеством.