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В Марьиногорской школе искусств открыли уголок Игоря Лученка. В экспозиции фотографии, книги и личные вещи композитора

15 апреля 2021 19:29
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Новости Беларуси. Будущим музыкантам – о великом прошлом. В Марьиногорской школе искусств открылся уголок Игоря Лученка. Выставка посвящена творчеству народного артиста СССР, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Марьиногорской школе искусств открыли уголок Игоря Лученка. В экспозиции фотографии, книги и личные вещи композитора -1

В экспозиции фотографии, книги, сборники лучших произведений и вещи из личного архива композитора. Некоторые экспонаты передали из местной художественной галереи, значительная часть которой также посвящена жизни и творчеству Игоря Михайловича. В школе организованы экскурсии для учащихся.

В Марьиногорской школе искусств открыли уголок Игоря Лученка. В экспозиции фотографии, книги и личные вещи композитора -4

Александр Пранович, директор Пуховичского районного краеведческого музея: 
Трэба расказваць ім, вучыць, каб ведалі сваіх вялікіх паэтаў, сваіх вялікіх кампазітараў. Для гэтага існуе гэта цудоўная школа мастацтваў. Мы тут будзем таксама праводзіць выставы. Яны самі малююць, а трэба ім паказваць і прафессійных мастакоў.

В Марьиногорской школе искусств открыли уголок Игоря Лученка. В экспозиции фотографии, книги и личные вещи композитора -7

Выставка будет периодически обновляться. Новые экспонаты доставят из других музеев и галерей. Параллельно работает выставка, посвященная еще одному известному классику и кумиру Игоря Лученка – Станиславу Манюшко. В школе уверены: такая историческая связь поможет детям еще сильнее проникнуться творчеством.

# Выставки в Беларуси и мире # Культура # Игорь Лученок # Александр Пранович # Станислав Манюшко # Фотофакт

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