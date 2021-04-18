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Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад

18 апреля 2021 17:54
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Новости Беларуси. В Беларуси активно восстанавливают и приводят в порядок не только памятники героям войны. При поддержке Минкульта вторую жизнь получают и памятники архитектуры – наше историческое наследие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здание уцелело в двух войнах. Как реставрируют дворцово-парковый комплекс XIX века в Жиличах?

Кратко перечислим самые бюджетозатратные: дворцово-парковый комплекс в Жиличах, дворец Пусловских в Косово, костел Божьего тела в Несвиже и Спасо-Преображенская церковь в Полоцке, а еще дворец Сапегов в Ружанах, Новогрудский и Кревский замки, костел и коллегиум иезуитов в Юровичах. Список можно продолжать.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-1

Мы решили съездить в Жиличи – там в 2021 году развернутся самые масштабные работы по реконструкции. Яна Шипко узнала, как преобразится дворцово-парковый комплекс и когда итоги этой работы смогут увидеть белорусы и многочисленные туристы.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-4

Яна Шипко, корреспондент:
Вся зажиточная шляхта стремилась сделать свои усадьбы как можно больше похожими на монаршие, создать свой собственный Версаль. И Булгаки преуспели в этом как никто. Их родовое имение просто поражает своим размахом. Площадь – четыре тысячи квадратных метров, больше 100 комнат – чего здесь тут не было.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-7

В XIX веке роскоши приемов здесь позавидовал бы сам Гэтсби.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-10

Владислав Кулакевич, директор Жиличского исторического комплекса-музея:
Постройка пышная, призванная принимать гостей. Здесь постоянно проводились мероприятия: балы, приемы, танцы, съезжалась окрестная шляхта. Когда проводились пышные мероприятия, то со всех окрестностей, со всей страны съезжались гости, 70-100 человек могли приехать, например, на свадьбы.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-13

Этими землями на реке Добосна в разное время владели Гаштольды, Сапеги, Ходкевичи.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-16

Предводитель бобруйского дворянства и самый почитаемый шляхтич в уезде Игнатий Булгак, купив их, решил повысить престиж своего рода строительством грандиозной резиденции.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-19

Антон Астапович, руководитель Республиканского общества охраны памятников истории и культуры:
Гэта бездакорны палац эпохі класіцызму. Яго можна смела параўноўваць па маштабу, значнасці з гомельскім палацам Паскевічаў. Фактычна Жыліцкі палац трошкі старэйшы, але ж гэта адна архітэктурная эпоха – класіцызм.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-22

Булгаки не отказывали себе ни в одном капризе. Резиденцию окружали 200 гектаров фруктовых садов, в оранжерее выращивались персики и ананасы. Действовала даже собственная метеостанция.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-25

Владислав Кулакевич:
Булгаки были католиками. В этой местности больше католиков практически не было, костела тоже, поэтому им нужен был свой собственный. Был священник для частных богослужений, обширная коллекция орнатов, книг.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-28

Домовой церкви уже вернули былой вид – только алтарь символический. Каким он был в действительности, неизвестно. Остальное восстанавливали по снимкам.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-31

Реставраторы сейчас кропотливо, в мельчайших деталях воссоздают шикарное убранство дворца.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-34

Благо, на то время хозяева усадьбы не скупились на модные новинки, в том числе на фотографии.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-37

Владислав Кулакевич:
В советские времена она сохранилась не в лучшем виде, была перегорожена. На первом этаже была столовая, на втором – общежитие. Но сейчас – я использовал старые фотографии, зондажи, проведя необходимые анализы, – она практически полностью восстановлена.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-40

В каждом зале своя неповторимая лепнина.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-43

Наблюдать ее лучше всего с потайных балкончиков, где раньше прятались крепостные певчие.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-46

Владислав Кулакевич:
В бальном, банкетном залах есть оркестровые балконы, и там эта крепостная капелла размещалась по причине того, что они были крепостными – им не по статусу было находиться внизу вместе с владельцами и гостями. Поэтому их прятали, чтобы было слышно, но не видно. Сегодня они музыканты, капелла, а завтра они шли в парк клумбы полоть.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-49

Булгаки были поклонниками античности. Если фасады напоминают обывателям петербургские дворцы, в интерьерах европейская изысканность миксуется с античными сюжетами. Историки полагают: глубинного смысла в этих барельефах искать не стоит. Такая эклектика – дань моде того времени.

Такой роскоши позавидовал бы сам Гэтсби. Вот как выглядел дворец шляхтичей Булгаков 200 лет назад-52

Владислав Кулакевич:
Это приближено к тому, как мы выбираем обои домой. Точно такой же смысл всей этой лепнины – это только антураж, декор для того, что поистине Булгаки считали ценностью – коллекций, которые здесь у них хранились, и для них самих. В общем-то, ценность их самих, я думаю, для них была непререкаема.

# Историко-культурные ценности Беларуси # Культура # Яна Шипко # Владислав Кулакевич # Антон Астапович # Фотофакт

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