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Заслуженный артист Беларуси на вручении театральной премии: «Они держат свой стиль, живут по принципу театр – дом»

28 октября 2021 19:28
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Новости Беларуси. В столице вручили высшую театральную премию Беларуси. Награду присуждают в шестой раз, в 2021 году она проходит под эгидой «Сила единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Заслуженный артист Беларуси на вручении театральной премии: «Они держат свой стиль, живут по принципу театр – дом»-1

С конца сентября финалисты представляли свои спектакли публике и жюри, последний показ состоялся на этой неделе, и лишь накануне экспертная комиссия приняла решение о распределении наград. Успех определен у «Фауста» Большого театра оперы и балета, у музыкальной комедии «Труффальдино из Бергамо» и балета «Титаник» в Белорусском академическом музыкальном театре.  

Заслуженный артист Беларуси на вручении театральной премии: «Они держат свой стиль, живут по принципу театр – дом»-4

Андрей Душечкин, заслуженный артист Беларуси:
Я никогда не видел, чтобы наши областные и региональные театры в чем-то уступали столичным. Наоборот, они держат свой стиль, они живут по принципу театр – дом, они не так избалованы столичным вниманием и так далее. В этом есть некая цельность. Есть из чего выбирать, есть наш театр, он живет, он дышит, он существует.  

Заслуженный артист Беларуси на вручении театральной премии: «Они держат свой стиль, живут по принципу театр – дом»-7

Несмотря на обширную географию участников, всех здесь объединяет одно – любовь к сцене и публике. Победители есть, проигравших нет, потому что все здесь гости большого праздника. Премия – это и подведение итогов прошлого сезона, и начало новой театральной пьесы. 

# Театр # Культура # Наталья Карчевская # Андрей Душечкин # Денис Немцов # Фотофакт

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