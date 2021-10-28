В Несвижском замке появилось зеркало 18 века: если в нём сделать селфи, почувствуешь себя аристократом

Алексей Будник, заведующий сектором по научно-экскурсионной работе «Дворцовый ансамбль» Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Можете заметить, что реставраторы наши постарались сохранить фактически все те небольшие трещинки, повреждения, которые были, чтобы человек мог видеть именно бытовую сторону использования этого зеркала. Потому что такие зеркала были очень популярны в домах аристократов XVIII века. Наша семья Радзивиллов не исключение, и в XVIII веке в интерьерах дворца присутствовали в том числе и такие зарубежные французские (других мастеров производства) зеркала.