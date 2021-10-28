В Несвижском замке появилось зеркало 18 века: если в нём сделать селфи, почувствуешь себя аристократом

Новости Беларуси. В Несвижском замке появилось уникальное зеркало XVIII века, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Несвижском замке появилось уникальное зеркало XVIII века, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Раритетный предмет с резной консолью расположили в женской половине дворца. Элемент декора редкий и дорогой. Его приобрели у частного лица. Реставрировали бережно, оставив следы бытования.
Алексей Будник, заведующий сектором по научно-экскурсионной работе «Дворцовый ансамбль» Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Можете заметить, что реставраторы наши постарались сохранить фактически все те небольшие трещинки, повреждения, которые были, чтобы человек мог видеть именно бытовую сторону использования этого зеркала. Потому что такие зеркала были очень популярны в домах аристократов XVIII века. Наша семья Радзивиллов не исключение, и в XVIII веке в интерьерах дворца присутствовали в том числе и такие зарубежные французские (других мастеров производства) зеркала.
До XVII века зеркала были большой роскошью. Это связано с трудоемкостью их изготовления. Сегодня в коллекции музея-заповедника находится 16 хрупких раритетов трех веков.