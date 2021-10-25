В Минске выступили артисты 37 народностей. На одной сцене их собрал Республиканский фестиваль национальных культур

Новости Беларуси. Городской отборочный тур XIII Республиканского фестиваля национальных культур прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие межнациональной дружбы, возрождение культурных традиций национальных объединений – главная цель фестиваля. Каждый год в нем участвуют как творческие коллективы, так и индивидуальные исполнители. Язык, неповторимые традиции и самобытная культура – свои особенности имеет каждый народ. В минском отборочном этапе приняли участие 37 интернациональных представителей.

Александр Кремко, дирижер Национального академического народного оркестра Беларуси им. Жиновича, председатель жюри:

Они не профессионалы, но они сохраняют свою культуру и традиции. Это и отличает нашу республику – то, что она многонациональная республика. Кроме белорусов, у нас уживаются мирно все национальности.

Лариса Семенова-Ерш, участница хора русской песни им. А.Никитиной и ансамбля «Берега»:

Те, кто любит петь, естественно после концерта испытывают огромный прилив энергии, шикарное настроение, заряд бодрости. Мы пели замечательную русскую народную песню «Гибель Ермака». А капелла пели, что немаловажно.