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В Минске выступили артисты 37 народностей. На одной сцене их собрал Республиканский фестиваль национальных культур

25 октября 2021 06:36
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Новости Беларуси. Городской отборочный тур XIII Республиканского фестиваля национальных культур прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Минске выступили артисты 37 народностей. На одной сцене их собрал Республиканский фестиваль национальных культур-1

Развитие межнациональной дружбы, возрождение культурных традиций национальных объединений – главная цель фестиваля. Каждый год в нем участвуют как творческие коллективы, так и индивидуальные исполнители. Язык, неповторимые традиции и самобытная культура – свои особенности имеет каждый народ. В минском отборочном этапе приняли участие 37 интернациональных представителей.  

В Минске выступили артисты 37 народностей. На одной сцене их собрал Республиканский фестиваль национальных культур-4

Александр Кремко, дирижер Национального академического народного оркестра Беларуси им. Жиновича, председатель жюри:  
Они не профессионалы, но они сохраняют свою культуру и традиции. Это и отличает нашу республику – то, что она многонациональная республика. Кроме белорусов, у нас уживаются мирно все национальности.   

В Минске выступили артисты 37 народностей. На одной сцене их собрал Республиканский фестиваль национальных культур-7

Лариса Семенова-Ерш, участница хора русской песни им. А.Никитиной и ансамбля «Берега»:  
Те, кто любит петь, естественно после концерта испытывают огромный прилив энергии, шикарное настроение, заряд бодрости. Мы пели замечательную русскую народную песню «Гибель Ермака». А капелла пели, что немаловажно.  

В Минске выступили артисты 37 народностей. На одной сцене их собрал Республиканский фестиваль национальных культур-10

Республиканский фестиваль национальных культур проходит раз в два года и в два этапа. В 2021 году он впервые открылся в Минске. 

# Фестиваль # Культура # Александр Кремко # Лариса Семенова-Ерш # Фотофакт

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