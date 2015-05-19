Заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева стала членом пионерской организации во второй раз

19 мая, в день рождения пионерской организации, Вы тоже носили пионерский галстук. Что он значил для Вас в то время?

Ирина Дорофеева, певица, заслуженная артистка Республики Беларуси:

Я вспоминаю своё детство. Это был ответственный момент, когда после того, как мы были октябрятами, нас принимали в пионеры. Это все было очень почетно. Мы все давали торжественную клятву, что мы все будем такими патриотичными. Я помню с каким трепетом я каждый день отглаживала этот галстук и отслеживала, чтобы галстук у всех был хорошо отглажен.

Вы в Могилёву учились в двух школах. Какими были Ваши школьные годы?

Ирина Дорофеева, певица, заслуженная артистка Республики Беларуси:

Школьные годы были счастливыми, но я признаюсь честно, что очень много я путешествовала, благодаря своему ансамблю. Мы очень много гастролировали, были за рубежом, поэтому я часто пропускала учёбу и мне потом приходилось навёрстывать. Но надо отдать должное, что мне всегда помогали мои одноклассники - кто-то подтягивал меня в информатике, кто-то - в математике, потому что в последние годы я всё-таки решила пойти на физмат (у нас было распределение классов), потому что там учились более сильные ребята. Я решила, что лучше быть слабой среди сильных… Тем не менее мне удалось закончить школу с серебряной медалью. За это я очень благодарна своим педагогам.

Есть ли что-то, что нужно сохранять из пионерской жизни в наше время?

Ирина Дорофеева, певица, заслуженная артистка Республики Беларуси:

Я не могу сказать то, что мне пригодилось в жизни то, что мы так активно ходили строем! Но в то же время… Присутствовал какой-то дух коллективизма, какая-то сплоченность, единение...