Восточная экскурсия по Минску: колокол Нагасаки, Сендайский сквер, театр Кабуки и фильм «Черный дождь»

Наши поля словно осколками неба украшены синими васильками. В Японии согревают кусочки солнца – желтые хризантемы. Цветы-символы.

Край голубых озер и Страну восходящего солнца можно смело назвать землями под белыми крыльями. В Беларуси, как и у многих славян, национальный символ – аист, в Японии – журавль. Эта птица – олицетворение чистоты и долголетия.

Замечательный фонтан с аистами вблизи Красного костела может стать отличным местом для начала восточной экскурсии по Минску.

Здесь же расположен и звон с трагической и необычной историей – колокол Нагасаки. Утром 9 августа 1945 года на мирный город Нагасаки была скинута ядерная боеголовка. Тогда в храме Ураками проходила служба, все верующие погибли в одно мгновение.

Через некоторое время под останками и завалами от костела людям удалось найти уцелевший звон – звон «Ангел», или Нагасаки. На месте былой святыни обустроили Парк мира, куда в послевоенное время многие страны отправляли свои скульптуры. Так, Советский Союз подарил изображение матери и ребенка.

Анастасия Пергаева, студента 3-го курса Института социально-гуманитарного образования БГЭУ:

У Мінску звон Нагасакі быў усталяваны ў верасні 2000 года. Закладзены капсулы са святой зямлёй Іерусаліма, з гарадоў Хірасіма, Нагасакі. А таксама з горада Прыпяць. Горада, жыхары якого былі пацверджаны ўжо ад мірнага атаму. Чатыры званы былі адасланы па ўсім свеце. Два званы адправіліся ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Адзін з іх – горад Рычленд. Горад, у якім была начынена тая самая ядезрная боегалоўка, якая зруйнавала горад Нагасакі.

Наступным горадам быў Ленінград. Туды майстрамі японскага звоннага ліцця была адпраўлена дакладная копія звана «Анёл» у парк імя акадэміка Сахарава.

Наступным горадам быў Мінск.

У гостеприимного Минска немало друзей и городов-побратимов. Среди них – край лесов в окружении Тихого океана и россыпи зеленых парков – японский город Сендай.

Вот уже 40 лет дружба на расстоянии более 10 тысяч километров не только не ослабевает, а с каждым годом становится все теплее. Сендай – мегаполис, в котором царит гармония с природой, где можно окунуться в сказку четырех сезонов года. Он известен не только как один из ведущих городов науки и техники, но и как культурный лидер. Фестиваль уличного джаза «Дзезенчи» в сентябре собирает более пяти миллионов зрителей, красочный августовский «Танабата» приглашает поклонников традиционных украшений из японской бумаги.

Интересно, что по Сендаю курсирует автобус, оформленный видами нашей столицы. Воспользовавшись программным обеспечением, можно получить информацию о Минске. В столице же о родственной душе Японии напоминает Сендайский сквер вблизи театра музкомедии, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В 2002 году в Сендайском сквере установили двусторонние памятные часы весом в 95 килограммов. Они работают на солнечных батареях, а стрелки неустанно отбивают японское и белорусское время.

Только в этом сквере можно прогуляться по бамбуковому мостику и почувствовать аромат сакуры. Она появилась здесь по инициативе восточного побратима в 2007 году и с тех пор каждую весну радует минчан.

В компактный столичный сквер замечательно вписались не только восточные детали, но и белорусские. Вот, композиция «Батлейка», посвященная традиционному кукольному театру родом из XVI века.

Батлейка выглядела как своеобразный сундук, ящик с двумя этажами. Так, на верхнем ярусе обычно находился «рай», где жили ангелы, матерь Божья и Иисус Христос, а на нижнем ярусе был «ад».

В Беларуси было около шести разновидностей батлейки: от загадочного театра теней с бумажными фигурами, «батлеек-звезд» до хитового двухъярусного могилевского театра.

Сюжеты были каноничными или светскими, рассказывали как про рождение Иисуса Христа, царя Ирода, так были и семейные драмы, бытовые комедии. А знаете ли вы о традиционных японских театрах?

Анастасия Пергаева, студента 3-го курса Института социально-гуманитарного образования БГЭУ:

Гэта тэатр Кабукі. Першая трупа была заснавана ў XVII стагоддзі. Акцёрамі з’ўляюцца мужчыны, і мужчыны выконваюць жаночыя ролі. Кабукі – незвычайны тэатр. Справа ў тым, што там увесь сюжэт звязаны з тым, што трэба лавіць імгненне. Там больш увага надаецца рухам, жэстыкуляцыі і міміцы. Характэрная рыса Кабукі – гэта колеры, колеры твараў. Напрыклад, сіні твар галоўнага героя абазначае, што ён злыдзень. А, напрыклад, чырвоны – гэта мужны.

Культурную программу японского путешествия завершим в Музее истории белорусского кино. Здесь можно увидеть замечательный фильм послевоенного времени от режиссера Сехэй Имамуры «Черный дождь».

В киноленте показаны ужасные события атомной бомбардировки Хиросимы, когда город был разрушен почти полностью. Сюжет о 25-летней девушке, которая стала жертвой так называемого «Черного дождя».

Анастасия Пергаева, студента 3-го курса Института социально-гуманитарного образования БГЭУ:

І, у рэшце рэшт, захварэла сама Ясуко. Канечны эпізод фільма распавядае тое, што Ясуко едзе ў бальніцу, яе шпіталізаваць будуць. Дзядзька Ясуко праваджае яе і гаворыць такія словы: «Калі за тымі гарамі ўзыдзе вясёлка з пяці колераў, то мая Ясуко выжыве». Рэжысёр дае маленькі шанец гэтай самай Ясуко. Але сюжет фільма ацэньваць вам, дарагія гледачы. Так што пойдзем у музей.

Такая она – Страна восходящего солнца в столичном формате.