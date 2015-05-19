Самые необычные музеи мира. Что сегодня значит музей для человека?

Первые музеи, как храмы муз, появились в античной Греции и считались местом созерцания, познания окружающей среды и философских размышлений. В них собирались древние философы, поэты, музыканты, артисты - состязались в своём мастерстве.

Наверное, для многих музеи - это место выставок картин, скульптур и привычных глазу экспонатов. Но это далеко не так.

К примеру, в Карибском море на глубине 10 метров можно увидеть историю развития человечества, начиная от цивилизации Майя до цивилизации современного общества.

Узнать о том, что перенесла практика и история так называемого следствия можно в Международном музее шпионажа Вашингтона. Вниманию посетителей предлагаются более 200 устройств в виде оружия, камер, транспортных средств и технологий, используемых шпионами во всем мире.

О мире волшебства и тайн можно узнать в музее магов в Праге, побывав в магической комнате. Увидеть устройство для производства философского камня и протестировать эликсир молодости. Вполне реально!

Кстати, экспонаты в этом музее можно трогать руками.

Сегодня, чтобы быть ближе к искусству, не обязательно даже выходить из дома. Ценители высокого специально придумали виртуальный музей мира. Воображаемый тур может совершить абсолютно любой желающий.